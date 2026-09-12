Slovenya'dan Matej Jug Konyaspor - Trabzonspor maçının video yardımcı hakemi

Konyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında VAR ataması

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak Konyaspor - Trabzonspor maçında Video Yardımcı Hakem görevi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'a verildi.

maçın saha hakemleri:

Müsabakayı saha hakemi Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcı hakemleri Anıl Usta ile Bersan Duran olurken, dördüncü hakem olarak ise Asen Albayrak görev yapacak. VAR koltuğunda yer alacak Matej Jug'a AVAR olarak Hüseyin Aylan eşlik edecek.

haftanın diğer VAR atamaları:

Süper Lig 5. haftasında bugün oynanacak diğer maçların VAR hakemleri de açıklandı: Eyüpspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasında Sarper Barış Saka, Samsunspor - Çorum FK maçında Onur Özütoprak, Corendon Alanyaspor - Göztepe müsabakasında ise Tamas Bognar VAR hakemi olarak görev alacak.

Kulüpler ve taraftarlar için maçın hakem atamaları, karşılaşmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir unsur olarak takip ediliyor. Açıklanan atama listesi, bugün oynanacak dört maçın VAR düzenlemesini netleştirmiş durumda.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA KONYASPOR İLE TRABZONSPOR MÜCADELESİNDE VİDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) SLOVENYA FUTBOL FEDERASYONU’NDAN MATEJ JUG OLDU.