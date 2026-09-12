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Sahte polis ve savcı kılığındakiler altınlarla Bolu'da yakalandı

Konya'da kendilerini polis ve savcı diye tanıtıp ziynet eşyasıyla 14 bin lira çaldıran 2 şüpheli, 45 Ata altınla Bolu'da yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 12:21

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahte polis ve savcı kılığındakiler altınlarla Bolu'da yakalandı

Sahte kimlikle dolandırdılar, otoyolda ele geçirildiler

Konya'da kendilerini polis ve Cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak bir vatandaşı telefonla arayan iki şüpheli, korku ve paniğe sürükleyerek mağdurun ikametindeki yüklü miktarda ziynet eşyası ve nakit parayı teslim almasını sağladı. Olayı soruşturan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izini sürdü ve Bolu'da durdurdu.

Olayın seyrı:

Soruşturmaya göre saldırı, Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Arif Çelebi Sokak üzerinde gerçekleşti. Şüpheliler telefonla kurdukları sahte senaryo ile mağdurda korku oluşturup ziynet eşyalarını ve nakit parayı elden teslim aldı. Elde ettikleri mallarla önce iki ayrı ticari taksi değiştirip İstanbul istikametine doğru yola çıktıkları belirlendi. Ekiplerin takibi sonucu şüpheliler, Anadolu Otoyolu üzerinde Bolu sınırlarında kıskıvrak yakalandı.

Ele geçirilen eşyalar ve adli süreç:

Şüphelilerin üst aramalarında mağdur vatandaşa ait ziynet eşyaları ve nakitın tamamı ele geçirildi. Ele geçenler arasında 45 adet Ata altını, 1 adet 5’li Reşat altın, 6 adet Ajda bilezik (60 gram), 2 adet Adana burması (100 gram), 3 adet çeyrek altın, 1 adet 1 gram altın, 1 adet altın zincir, 1 adet altın bileklik, inci kolye, çeşitli bileklik ve yüzükler ile 14 bin lira nakit para bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler A.K. ve D.Y.G., adli makamlara sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiler.

Konya Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan ve para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere itibar etmemeleri konusunda uyardı. Yetkililer, böyle bir durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını istedi.

KONYA&#039;DA KENDİLERİNİ POLİS VE CUMHURİYET SAVCISI OLARAK TANITARAK BİR VATANDAŞI DOLANDIRAN 2...

KONYA'DA KENDİLERİNİ POLİS VE CUMHURİYET SAVCISI OLARAK TANITARAK BİR VATANDAŞI DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ, ZİYNET EŞYALARI VE NAKİT PARAYLA BİRLİKTE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BOLU'DA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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