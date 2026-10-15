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Diyarbakır'ın yoğun bakım gücü 60 yatakla güçlendi

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi tam kapasiteyle açıldı; ildeki kapasite 98'den 158'e yükseldi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:54

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyarbakır'ın yoğun bakım gücü 60 yatakla güçlendi

diyarbakır'da 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi, kalan yatakların da devreye girmesiyle tam kapasiteyle hasta kabulüne başladı. Ünite önce 10 yatakla kademeli olarak açılmış, ardından kalan 50 yatak hizmete alınarak toplam kapasite tamamlandı.

kapasite artışı ve bölgesel etkisi:

Yeni ünitenin devreye girmesiyle Diyarbakır ilindeki 3. basamak erişkin yoğun bakım yatak sayısı 98'den 158'e yükseldi. Bu artış, yatak sayısında yaklaşık olarak yüzde 61 oranında bir büyüme anlamına geliyor ve kritik düzeydeki hastalara sunulan ileri düzey yoğun bakım hizmetlerinin sunum kapasitesini önemli ölçüde güçlendiriyor. Yenilenen kapasite, Diyarbakır'ı yalnızca il nüfusuna hizmet veren değil, çevre illerden sevk edilen hastalar için de önemli bir bölgesel sağlık merkezi haline getiriyor.

teknoloji, donanım ve hizmet anlayışı:

Yeni yoğun bakım ünitesi, hasta başı monitörizasyon sistemleri, mekanik ventilatörler ve ileri yaşam desteği ekipmanları gibi ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldı. Çoklu organ yetmezliği, ağır travma, ileri solunum yetmezliği ve sepsis gibi hayati risk taşıyan vakalarda 24 saat kesintisiz takip ve tedavi imkanı sağlayacak uzman ekipler görev yapacak. Ünite, modern teknik altyapısı sayesinde kritik hastaların takip ve tedavi süreçlerini yüksek standartlarda yürütecek.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yapılan yatırımın il ve bölge için önemine dikkat çekerek, 'Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapımı tamamlanan 60 yataklı 3. basamak erişkin yoğun bakım ünitemizin tamamını hizmete açmış bulunuyoruz' ifadelerini kullandı. Tam kapasitenin aktif hale gelmesiyle hastaların ileri düzey yoğun bakım ve yaşam desteğine daha hızlı erişebileceği vurgulandı.

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN 60 YATAKLI 3. BASAMAK...

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN 60 YATAKLI 3. BASAMAK ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ, TÜM YATAKLARININ HİZMETE ALINMASIYLA TAM KAPASİTEYLE HASTA KABULÜNE BAŞLADI. MODERN ALTYAPISI VE İLERİ TEKNOLOJİ TIBBİ DONANIMIYLA DİKKAT ÇEKEN YENİ ÜNİTE, DİYARBAKIR’IN VE BÖLGENİN SAĞLIK HİZMET SUNUM KAPASİTESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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