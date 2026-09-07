Diyarbakırlı kadınlar modada kendi işini kurmaya hazırlanıyor

Farklı mesleklerden kadınlar aynı hedefte buluştu:

Diyarbakır’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası koordinasyonunda ve Karacadağ Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde hayata geçirilen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında Tekstil Odaklı Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruldu. Yaklaşık bir yıllık hazırlık döneminin ardından, farklı meslek gruplarından yaklaşık 54 kursiyer eğitimlere katılıyor.

Kursiyer profili arasında diş hekimliği öğrencisinden inşaat mühendisliğine, yüksek iktisattan matematik öğretmenine, ev hanımından yüksek lisans öğrencisine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Merkez, katılımcılara hem teorik hem de yoğun uygulamalı eğitim imkânı sunuyor.

Eğitim başlıkları ve amaçları:

Öğretim görevlisi Nurcan Akgüneş merkezdeki hazırlık sürecinin ve yürütülen eğitimlerin kapsamını anlattı. Akgüneş, proje uygulamalarının Dünya Bankası kaynaklı olduğunu ve Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından uygulandığını belirtti. Hazırlık döneminde öne çıkan başlıkların moda tasarımı, dijital pazarlama, insan kaynakları ve ön muhasebe olduğuna dikkat çekti.

Şu anda ön muhasebe ve moda tasarımı eğitimleri aktif olarak sürüyor. Akgüneş, moda tasarımında modelistlik eğitiminin temelini; hayal kurmaktan tasarımı kağıda dökmeye, kalıp çıkarmaya ve ürünü üretip sergilemeye kadar olan aşamaları kapsadığını vurguladı. Bu süreçlerin her kursiyerin girişimci cesaretini artırdığını, katılımcıların kendi işini kurma, modaevi açma, yurt dışına açılma veya evlerinden dijital satış yapma gibi hedefler geliştirdiğini ifade etti.

Kursiyerlerin deneyimleri ve hedefleri:

Nedret Papatya matematik mezunu olduğunu, bir süre dershanelerde çalıştıktan sonra evlilik ve annelik nedeniyle işlerinden uzak kaldığını anlattı. KPSS hazırlığı sonrası yaş engeline takıldığını belirten Papatya, halk eğitimiyle başlayan süreçten sonra Karacadağ desteğiyle verilen üst seviye eğitime katıldığını söyledi. Matematik altyapısının kalıp çiziminde ve formül hesaplamada kendisine avantaj sağladığını belirten Papatya, abiye üzerine bir atölye açma hedefiyle moda tasarımı eğitimine devam ettiğini kaydetti.

Canan Lale ise bankacılık geçmişini bırakarak moda tasarımına yöneldiğini anlattı. Akademik eğitimin pratiğe dönüştüğünü, çizimden kalıp çıkarmaya ve manken üzerinde uygulamaya kadar ilerlediklerini söyledi. Lale, öğrendiklerini bir modaevi açmak veya marka üretmek için kullanmak istediğini, pek çok kadının benzer girişimleri başarabileceğine inandığını ifade etti.

Ayşe Öztürk ise ev hanımı ve iki çocuk annesi olarak yıllardır evde üretim yapan biri olduğunu, kurslara katılma amacının teknik becerilerini geliştirmek ve ekip çalışmasıyla daha ileriye gitmek olduğunu belirtti. Öztürk, kurs ortamının yalnızca bir eğitim değil aynı zamanda ilham ve dayanışma alanı olduğunu, katılımcıların birbirine destek verdiğini vurguladı.

Akgüneş, moda tasarımı bölümünde yaklaşık 40 öğrencinin, muhasebe eğitiminde ise yaklaşık 14 öğrencinin bulunduğunu söyledi. Projenin izleme sürecinin devam edeceğini, kursiyerlerin aldığı eğitimler doğrultusunda istihdam ve girişimcilik adımları atmasının hedeflendiğini belirtti.

Merkezde verilen eğitimler, katılımcıların hem teknik becerilerini geliştirmeyi hem de kendi işini kurma konusunda pratik ve özgüven kazanmalarını amaçlıyor. Kursiyerlerin hedefleri arasında atölye ve modaevi açmak, markalaşmak, yurt dışına açılmak ve dijital platformlarda satış yapmak gibi somut planlar yer alıyor.

DİYARBAKIR’DA PROJE KAPSAMINDA DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİSİNDEN, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE, YÜKSEK İKTİSATTAN MATEMATİK ÖĞRETMENİNE, EV HANIMINDAN YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİNE KADAR YAKLAŞIK 54 KURSİYER, ALDIKLARI EĞİTİM VE UYGULAMALI ÇALIŞMALARLA MODA DÜNYASINA HAZIRLANIYOR.