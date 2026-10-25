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Mudurnu’da kırsal ulaşım güçleniyor: asfalt ve şantiye yatırımları hız kazanıyor

Mudurnu’da köy yollarında asfalt ve plent-miks temel çalışmaları sürüyor; 7,2 km ve 4 km’lik güzergahlar yenileniyor şantiyeye 16 araç sundurma yapılıyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mudurnu’da kırsal ulaşım güçleniyor: asfalt ve şantiye yatırımları hız kazanıyor

Mudurnu’da altyapı çalışmaları

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde köy yollarının ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, hem yol güvenliğini artırmayı hem de kırsal erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

yol çalışmaları ve teknik detaylar:

Dedeler-Cuma Köyü Grup Yolu’nda ekipler 7,2 kilometrelik güzergahta bitümlü sıcak karışım asfalt serimi gerçekleştiriyor. Pelitözü Grup Yolu’nda ise 4 kilometrelik güzergâhta plent-miks temel çalışmaları tamamlandı. Bu uygulamalar, kış koşullarında ulaşılabilirliği ve yol ömrünü uzatmayı amaçlıyor.

şantiye kapasitesi ve yerinde inceleme:

Mudurnu İlçe Özel İdaresi şantiyesinde ayrıca 16 araç kapasiteli bir sundurma alanı yapımı sürüyor; bu alan şantiye lojistiğini ve ekipman korumasını güçlendirecek. Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, İl Genel Meclisi üyeleri Vedat Özkan ve Mehmet Karaca ile saha sorumluları yapılan ve devam eden projelerin son durumunu yerinde inceledi.

Yetkililer, planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla ilçedeki kırsal ulaşım ağının daha güvenli ve sürdürülebilir hale geleceğini belirtiyor.

BOLU&#039;NUN MUDURNU İLÇESİNDE KÖY YOLLARININ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN...

BOLU'NUN MUDURNU İLÇESİNDE KÖY YOLLARININ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ASFALT VE YOL TEMEL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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