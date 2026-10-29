Diyet ve egzersize rağmen incelmeyen bacaklarda lipödem uyarısı

Diyet ve egzersize rağmen incelmeyen bacaklarda lipödem şüphesi

Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, kadınlarda sık görülen lipödemin çoğunlukla obeziteyle karıştırıldığını vurguluyor. Lipödem, yağ dokusunun özellikle bacaklar ve kalçalarda, bazen kollarda simetrik ve orantısız birikimiyle ilerleyen kronik bir durumdur ve kişinin yaşam tarzı ya da irade eksikliğinden kaynaklanmaz. Genetik yatkınlık ile birlikte ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişim dönemleri hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabilir.

Belirtiler ve ayırıcı özellikler:

Lipödemin en sık bildirilen belirtileri arasında gövdeye oranla bacak ve kollarda belirgin kalınlaşma, dokunmakla artan hassasiyet, kolay morarma ile gün sonunda artan ağırlık ve gerginlik hissi bulunuyor. Ayırıcı tanıda önemli bir bulgu, ayak ve el bileklerinde belirgin bir sınır oluşması ve eller ile ayakların genellikle etkilenmemesidir; bu özellikler lipödemi sıradan kilo artışından ayırır. Hastalar uzun süre ‘‘daha az ye, daha çok hareket et’’ gibi yönlendirmelerle karşılaşabiliyor ve bu durum ciddi bir hayal kırıklığı yaratıyor.

Tedavi ve takip yaklaşımı:

Medicana Bursa Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarının yanı sıra dahiliye uzmanı, diyetisyen ve psikologdan oluşan multidisipliner bir ekip ile hasta takibi sağlanıyor. Tedavi seçenekleri arasında kompresyon giysileri, manuel lenf drenajı, eklemleri zorlamayan düzenli egzersizler ve sağlıklı beslenme programları öncelikli olarak uygulanıyor. İleri evre ve uygun olgularda, lenf damarlarını koruyan özel liposuction teknikleri değerlendirilebiliyor. Sürecin psikolojik yükü göz önünde bulundurularak psikolojik destek de tedavinin ayrılmaz bir parçası olarak ele alınıyor.

Doç. Dr. Ökmen, bacaklarında veya kollarında orantısız kalınlaşma, ağrı ve kolay morarma şikâyetleri olan kişilere, özellikle aile öyküsü varsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalarını öneriyor. Erken teşhis ve uygun tedavi ile hastalığın seyrinin yavaşlatılabileceği ve yaşam kalitesinin artırılabileceği ifade ediliyor.

MEDİCANA BURSA HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI DOÇ. DR. BURCU METİN ÖKMEN