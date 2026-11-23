İncirliova'da sahne büyüledi:

İncirliova Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahnelenen 'Boşanma Teklifi' tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Organizasyon, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile İncirliova Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi ve salonu dolduran seyirciler oyunun temposu ve sahne düzeniyle memnun kaldı.

oyuncuların performansı:

Oyunda rol alan ünlü oyuncular Merve Sevi ve Barbaros Uzunöner, karakterlerine kattıkları duygu yoğunluğu ve sahne hâkimiyetiyle dikkat çekti. İzleyiciler, oyunun hem güldüren hem düşündüren yönlerini özellikle övdü.

belediyenin değerlendirmesi:

İncirliova Belediyesi paylaşımında, 'Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesine katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğluna ve bu güzel akşamda bizlere birlikte olan tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz' denildi. Belediye açıklamasında, ilçenin sosyal hayatını kültürel ve sanatsal etkinliklerle zenginleştirmeye ve her yaştan hemşehriyi sanatla buluşturmaya devam edecekleri vurgulandı.

İNCİRLİOVA’DA BOŞANMA TEKLİFİ ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ