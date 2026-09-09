Doğada bir araya gelen Gerze huzurevi sakinleri moral depoladı

Etkinlikte neler yaşandı:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Gerze Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen piknik programında, huzurevinde kalan yaşlılar İdemli Mesire Alanı’nda bir araya geldi. Katılımcılar doğanın içinde temiz hava ve güzel havanın tadını çıkararak günü birlikte geçirdi.

Etkinlik boyunca sohbetler edildi, tebessümler paylaşıldı ve sakinler birbirleriyle vakit geçirerek moral depoladı. Ulu çınarlar altında geçen program, hem sosyal bağların güçlenmesine hem de günlük rutinin kırılmasına katkı sağladı.

Amaç ve devam planı:

Yetkililer, büyüklerin sosyal ve psikolojik moral motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Benzer açık hava buluşmalarının yaşlıların ruhsal iyi oluşuna olumlu etkisi olduğuna dikkat çekildi.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE HUZUREVİ SAKİNLERİ, DOĞAYLA İÇ İÇE DÜZENLENEN PİKNİK ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELEREK KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.