Kaymakamın ziyareti:

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, ilçeye bağlı Ciciler köyünü ziyaret ederek Köy Muhtarı Mehmet Zelvi ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında köyün ihtiyaçları hakkında vatandaşlardan bilgi alındı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

taleplerin iletilmesi ve not alınması:

Toplantıda köy halkı taleplerini doğrudan yetkililere iletti; Kaymakam Yılmaz, iletilen konuları yerinde tespit etmenin önemine vurgu yaptı ve vatandaşlarla sohbet ederek beklentileri dinledi.

Tahir Yılmaz ziyaretle ilgili olarak, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

izlenecek yol ve iletişim:

Kaymakamlık yetkilileri, alınan taleplerin değerlendirilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi için çalışmalara başlayacak. Süreç boyunca vatandaşlarla iletişimin sürdürülmesi ve önceliklerin tespiti ön planda tutulacak.

KAYMAKAM YILMAZ, VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ