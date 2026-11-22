Jandarmadan köyde dolandırıcılık uyarısı

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında Karaköy köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sosyal medya ve WhatsApp kaynaklı dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirme yaptı.

bilgilendirmede vurgulanan hususlar:

Jandarma ekipleri, hesapların ele geçirilmesi, sahte hesaplar üzerinden para istenmesi ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının sıklaştığını belirtti. Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti çerçevesinde yürütülen çalışmada, kendilerini jandarma, polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Ayrıca vatandaşlara, kolluk görevlileri ve Cumhuriyet savcılarının hiçbir gerekçeyle vatandaşlardan para talep etmeyeceği hatırlatıldı ve şüphe duyulan durumların derhal ilgili makamlara bildirilmesi istendi.

vatandaşların alması gereken önlemler:

Jandarma ekipleri, WhatsApp, sosyal medya ve SMS yoluyla gönderilen şüpheli bağlantılara tıklanmaması; telefon veya uygulamalara gelen doğrulama kodlarının başkalarıyla paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Para talep eden hesapların doğruluğu teyit edilmeden gönderim yapılmaması, hesapların gerçekliğinin doğrulanması ve şüpheli işlemlerin belge ve ekran görüntüleriyle birlikte yetkililere iletilmesi tavsiye edildi.

Jandarma, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini ve vatandaşların şüpheli durumlarda ısrarla paylaşmayarak yetkililerle irtibata geçmesi gerektiğini belirtti.

PAZARYERİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ.