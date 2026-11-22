Denetim sonuçları

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-15 Kasım 2026 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen trafik denetimlerinde toplam 6 bin 48 araç ve sürücü kontrol edildi. Kuralları ihlal ettiği tespit edilen bin 132 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin amacı trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemektir.

denetimde öne çıkan rakamlar:

Kontroller kapsamında 357 motosiklet ve 136 okul servisi incelendi; kurallara aykırılık tespit edilen 7 okul servisine cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik müdahalede 112 araç trafikten men edildi.

ihlallerin dağılımı ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimlerde en fazla karşılaşılan ihlal 522 sürücünün hız sınırını aşması oldu. Diğer tespitler şöyle kayda geçti: 60 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 40 sürücü kırmızı ışık ihlalinden, 31 sürücü kask kullanmamaktan, 13 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan işlem gördü. Ayrıca 12 sürücü alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücü ses ve gürültü kurallarına uymamaktan ve 2 sürücü abart egzoz kullanımından cezalandırıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirerek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Açıklamada yer alan ifadeye göre: "Trafikte önemli olan kuraldır, en iyi sürücü kurallara uyandır".

DÜZCE'DE BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 6 BİN 48 ARAÇ VE SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ. KURALLARA UYMAYAN BİN 132 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANIRKEN, 112 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.