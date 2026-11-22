Eskişehir'de kaçak döküm denetimleri yoğunlaştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve kentte daha sağlıklı bir gelecek sağlamak amacıyla kaçak hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Çevre Denetim Ekibi kent genelinde düzenli kontroller yapıyor ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek müdahalede bulunuyor.

Denetim ve müdahale:

Ekipler, şehirde tespit edilen kaçak döküm noktalarına giderek çevreyi kirleten faaliyetleri belgeliyor ve gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında alınan görüntüler ve araç plakası bilgileri, belediyenin soruşturma ve takip süreçlerine önemli katkı sağlıyor. Amaç, doğal alanların korunması ve atıkların yalnızca belirlenmiş alanlarda uygun yöntemlerle bertaraf edilmesinin sağlanmasıdır.

Yaptırımlar ve bertaraf süreçleri:

Kaçak döküm yaptığı tespit edilen kişi ve işletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanabiliyor; ceza tutarı 191 bin 867 TLye kadar çıkabiliyor. Ayrıca kirletilen alanların yeniden temizlenmesi ve ortamdaki atıkların bertarafı için gerekli çalışmaların yapılması sağlanıyor. Belediyeye ait İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi ile iki özel tesiste inşaat ve yıkıntı atıkları işlenirken, hafriyat toprakları Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hafriyat Toprağı Depolama Alanında depolanıyor.

Belediye yetkilileri, denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak doğanın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtiyor. Ayşe Ünlüce yönetimindeki ekiplerin şehir genelinde sahada olduğu ve çevreyi kirletenlere göz yumulmayacağı ifade ediliyor.

Vatandaşın rolü:

Büyükşehir Belediyesi, kaçak dökümlerin tespitinde vatandaş işbirliğine önem veriyor. Çevreyi kirleten faaliyetleri ya da kaçak döküm yapan araçları görenler, ALO 153 hattı üzerinden bildirimde bulunabiliyor. Bildirimlerde olay yeri fotoğrafı veya araç plakası gibi bilgiler iletilirse, denetim ve yaptırım süreçleri hızlanıyor ve daha etkili uygulanabiliyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE DAHA SAĞLIKLI BİR KENT GELECEĞİ OLUŞTURULMASI AMACIYLA KAÇAK HAFRİYAT, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.