Kozan'da kundaklama olayı ve bir haftalık güven uygulamaları

Adana'nın Kozan ilçesinde 12 Kasım'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangının kundaklama olduğu belirlendi ve soruşturma kapsamında dört kişi tutuklandı. Olay, ilçede 16-23 Kasım tarihlerinde yürütülen geniş kapsamlı denetimlerle eş zamanlı yürütülen çalışmaların parçası oldu.

Kundaklama soruşturması:

Türkeli Mahallesi'nde 12 Kasım'da park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, bitişikteki araca da sıçradı. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip olay yerindeki delilleri topladı. Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli olduğu belirtilen T. A., Ö.C.M., A,K. ve S.K.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haftalık denetim ve trafik uygulamaları:

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güveni sağlamak amacıyla 47 noktada ve 490 polis ile denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda modifiye nedeniyle 2 araç hakkında işlem yapılırken, 49 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 araç ve 2 motosiklet trafikten men edildi.

Halkın huzurunu bozan yüksek sesli müzik ve abartı egzoz kullanan sürücülere yönelik uygulamalarda 5 araca toplam 33 bin TL idari para cezası verildi. Denetimler sırasında 15,33 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildiği de bildirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların ihbar ve kamera kayıtlarının olay aydınlatılmasında belirleyici olduğunu; benzer olayların önlenmesi ve kamu düzeninin korunması için denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA AYRICA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ.