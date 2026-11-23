Kayıp aslan için uzman açıklaması

Ahmet Akbey, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde başlayan vahşi hayvan ilgisini 14 yıldır Irak’ın Duhok kentinde 14 aslan ile sürdürdüğünü hatırlatarak, İstanbul Sarıyer’de dün akşamdan beri kayıp olduğu belirtilen aslanla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölgeye destek vermek üzere hareket ettiğini belirten Akbey, gözlem ve tecrübesine dayanarak bulunduğu koşullarda aslanın nerede olabileceğine dair öngörülerini paylaştı.

Uzmanın gözlemleri:

Akbey, olay yerinde dün akşam bulunduğunu ve eğer gerçekten bir aslan görülmüşse hayvanın rahatlıkla tespit edilebileceğini söyledi. Akbey, sosyal davranışlarına dair değerlendirmesinde, "Saat 13.00 gibi tekrar ortaya çıkar. Şu an onların yatma saati olduğu için sesten tedirgin olmamışsa çok kolay bulunur" ifadelerini kullandı.

Uzman, termal kameraların bazen yanıltabileceğine dikkat çekti; küçük bir yavru köpek ya da kedi tespit edilince karışıklık yaşanabileceğini belirtti. Bu nedenle ilk aşamada sahada sakin bir çalışma yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Arama ve müdahale önerileri:

Akbey, bulunması durumunda hayvanın etkisiz hale getirilmesi için "uyuşturucu tabanca" kullanılabileceğini söyledi ve tespit sırasında hayvanın fazla tedirgin edilmemesi gerektiğini ifade etti. Bulunan hayvanın prosedürlere uygun olarak hayvanat bahçesi veya milli parkların belirlediği yere götürüleceğini belirtti.

Son olarak Akbey, ekiplerle nasıl işbirliği yapabileceğini düşünerek bölgeye doğru hareket ettiğini belirtti: "Arkadaşlara nasıl faydam olur diye destek amaçlı oraya doğru gidiyorum." Bu açıklama, arama çalışmalarına uzman desteğinin kısa sürede ulaşacağını gösteriyor.

AHMET AKBEY VE ASLANLAR (FOTOĞRAF ARŞİV)