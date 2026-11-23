etkinlik kısa özeti:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen günübirlik izcilik kampında diyabetli çocuklar bir araya geldi. Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programın amacı, çocukların sosyal, kültürel, sportif ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak olarak açıklandı.

eğitim ve uygulamalar:

Alanında uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde çocuklar izciliğin temel değerleri ile tanıştırıldı. Programda ayrıca ilk yardım eğitimi, çadır kurulumu, tertip düzen, teknik tamir ve ekip çalışmasına yönelik uygulamalı çalışmalara yer verildi. Etkinlikler; dayanışma, yardımlaşma, sorumluluk alma ve birlikte hareket etme becerilerinin pekiştirilmesine odaklandı.

uzmanlardan mesajlar:

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Rabia Meral, etkinliğin Dünya Diyabet Günü kapsamında çocuklar ve aileleri için önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde çocuklarla izcilik deneyimi kazanmaya geldik. Çocuklar hem izciliği hem de izcilik töresini öğrendiler. Hem çocuklarımız hem de aileleri bu etkinlikten dolayı çok mutlu oldular. Diyabetli çocuklar, diyabetin yaşam biçimini değiştirdiğini ama yapabileceklerini değiştirmediğini öğrendiler."

Hemşire Zeynep Kalender ise buluşmanın çocuklara yeni deneyimler kazandırdığını belirterek, "Diyabetli çocuklarımız ile birlikte izcilik kampında bir araya geldik. Çocuklarımıza yalnız olmadıklarını ve hep birlikte dayanışma içerisinde devam edebileceklerini göstermek istedik. İzciliğin doğasında paylaşmayı ve zor şartlara rağmen hayatta kalmayı öğrenmek var. Diyabetli çocuklarımıza hep birlikte olmayı göstermek için buluştuk" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Diyanet İzcilik Spor Kulübü Başkanı Seyfettin Aksoy da organizasyon hakkında, "İzcilik konusunda genel bilgiler vermeye çalıştık. Çadır kurulumundan ilk yardıma kadar genel izcilik deneyimi kazandılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekibine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik boyunca çocuklar, hem pratik beceriler edindi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi; ailelerin ve uzmanların gözünde program, diyabetli çocukların toplum içindeki yetkinliklerini ve dayanışma duygusunu öne çıkaran bir deneyim oldu.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MÜFTÜLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN GÜNÜBİRLİK İZCİLİK KAMPINDA DİYABETLİ ÇOCUKLAR, TEMEL İZCİLİK DEĞERLERİNİN YANI SIRA İLK YARDIM, ÇADIR KURULUMU VE EKİP ÇALIŞMASI GİBİ PEK ÇOK ALANDA UYGULAMALI EĞİTİM ALDI.