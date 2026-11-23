Denetimler ilk ders gününde yoğunlaştı:

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ara tatilin ardından öğrencilerin ders başı yaptığı ilk günde ilçedeki okul kantinlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İşlemler, kantinlerde sunulan gıdaların güvenilirliğini ve hijyen standartlarının korunduğunu teyit etmek amacıyla yapıldı.

Denetim kapsamı ve eşlik eden uzmanlar:

Kontroller, gıda mühendisi ve gıda teknikeri eşliğinde yürütüldü. Ekipler kantinlerin genel hijyen şartlarını, ürünlerin muhafaza ve saklama koşullarını, fiyat etiketlerinin doğruluğunu ve son tüketim tarihlerini tek tek inceledi. Ayrıca mevzuata uygunluk yönünden Okul Gıdası Hakkında Tebliğ kriterlerine uyum da değerlendirildi.

Amaç: sağlık ve bilinç artırma:

Denetimlerin amacı yalnızca eksiklik tespit etmek değil; aynı zamanda kantin işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği bilincini yükselterek öğrencilere güvenilir hizmet sunulmasını sağlamak olarak açıklandı. Ekipler, özellikle öğrencilerin gün içinde sıklıkla tercih ettiği ürünlerin muhafazasına dikkat çekti.

Belediye yetkilileri denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti ve kantin işletmecilerinin mevzuata uygun hareket etmesinin önemini vurguladı. Velilere ve okul yönetimlerine yönelik doğrudan bir çağrı yer almamakla birlikte, uygulamanın öğrencilerin sağlığını korumayı hedeflediği öne çıkarıldı.

AKSU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ARA TATİLİN ARDINDAN ÖĞRENCİLERİN YENİDEN DERS BAŞI YAPTIĞI İLK GÜNDE İLÇEDEKİ OKUL KANTİNLERİNE DENETİM DÜZENLEDİ.