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Doğadan toplanan mantarlarda gecikmeli tehlike: pişirmek zehri ortadan kaldırmıyor

Doğadan toplanan mantar tüketimi karaciğer ve böbrek yetmezliğine yol açabilir; pişirmek veya kurutmak zehri gidermiyor, şüphede hemen sağlık kuruluşuna başvurun.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğadan toplanan mantarlarda gecikmeli tehlike: pişirmek zehri ortadan kaldırmıyor

uzman uyarısı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Acil Tıp ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Türker Yardan, doğadan toplanan mantarların tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yardan, özellikle yağışların artmasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantarların sayısının çoğaldığını ve bunun zehirlenme riskini artırdığını belirtti.

gecikmeli belirtiler ve yanıltıcı iyileşme:

Yardan, ölümcül mantar zehirlenmelerinin önemli nedenlerinden biri olarak amanita phalloides türünü işaret etti ve bu türün zehirlenme belirtilerinin gecikmeli olarak ortaya çıkabildiğini vurguladı. İlk aşamada bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler görülebilir; belirtiler genellikle 6-12 saat sonra başlar. Ardından hastanın kendisini daha iyi hissettiği geçici bir dönem olabilir, ancak bu durum yanıltıcıdır: karaciğer ve böbrek hasarı 3-6 gün içinde belirginleşebilir. Yardan, şikayetlerin azalmasının zehirlenmenin geçtiği anlamına gelmediğini özellikle belirtti.

pişirmek zehri giderir mi?:

Yandan, halk arasında yaygın olan bazı inanışların yanlış olduğuna dikkat çekti. Mantarların sirkeli veya tuzlu suda bekletilmesinin, kaynatılmasının, iyi pişirilmesinin veya güneşte kurutulmasının zehirli maddeleri ortadan kaldırmadığını söyledi. Zehirli mantarları görünüş, koku veya tat ile güvenilir şekilde ayırt etmek mümkün değildir. Ayrıca bazı mantar türlerinin alkolle birlikte tüketilmesi durumunda da çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler görülebileceğini aktardı.

ne yapılmalı?:

Prof. Dr. Yardan, doğadan toplanan mantarları tüketen kişilerin herhangi bir şikayetleri olmasa bile sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguladı. Zehirlenme şüphinde belirtilerin ortaya çıkmasını beklemenin ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirterek, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Tüketilen mantardan geriye örnek kalması halinde bunun teşhis sürecine yardımcı olacağını belirten Yardan, mantardan kalan örneğin hastaneye götürülmesini önerdi. Aynı mantarı tüketen kişilerin şikayetleri olmasa bile mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiği de hatırlatıldı.

Yardan, ağır mantar zehirlenmelerinde karaciğer yetmezliğinin gelişebildiğini ve bazı hastalarda karaciğer naklinin gerekebildiğini ifade ederek erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi. Vatandaşlara doğada kendiliğinden yetişen mantarlar yerine denetimli üretimle elde edilen kültür mantarlarını tercih etmeleri tavsiye edildi ve mantar zehirlenmesinin basit bir gıda zehirlenmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı.

DOĞADA YETİŞEN BİR MANTAR (ARŞİV)

DOĞADA YETİŞEN BİR MANTAR (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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