Isıya karşı önceden müdahale: demiryollarına akıllı izleme ağı

projenin kapsamı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan projede, iklim değişikliğinin yol açabileceği sıcaklık kaynaklı risklere karşı Türkiye genelinde Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) kurulacak. Sistem, TCDD Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde hayata geçirilecek ve toplam 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık olarak izleyecek şekilde planlandı.

Projenin hedefi, sıcaklık değişimlerinden kaynaklanabilecek olumsuzlukları önceden tespit ederek demiryolu trafik emniyetini güçlendirmek ve altyapının iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmaktır.

çalışma prensibi ve veri yönetimi:

RAYSİS ile her ölçüm noktasından alınan sıcaklık verileri merkezi bir sisteme iletilecek ve sürekli kayıt altına alınacak. Bakan Uraloğlu, elde edilen verilerin saatlik, günlük, aylık ve yıllık periyotlarda raporlanabileceğini, gerektiğinde farklı zaman aralıklarında analiz yapılabileceğini belirtti.

Veri aktarımı, uzak menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN üzerinden sağlanacak; ölçümler TCDD Bölge Müdürlükleri ile Eryaman İzleme Merkezi tarafından takip edilebilecek. Bu yapı, hem saha personelinin hem de merkez yönetiminin anlık duruma erişmesini mümkün kılacak.

alarm ve uyarı mekanizması:

Sistemde belirlenen eşik değerlerin aşılması halinde otomatik alarm üretiliyor. Uraloğlu, kritik sıcaklık seviyelerine ulaşıldığında sistemin otomatik alarm oluşturacağını ve uyarıların trenlerde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili birimlere iletileceğini açıkladı. Bu sayede olası riskler hızla tespit edilip, gerekli önleyici tedbirler zamanında alınabilecek.

RAYSİS'in ayrıca Eryaman YHT Garı'ndaki mevcut ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesi planlanıyor; bu entegrasyon merkezî izleme ve müdahale süreçlerini kolaylaştıracak.

Proje, iklim kaynaklı ısı dalgaları ve aşırı sıcaklıklarda rayların fiziksel davranışındaki değişimleri izleyerek altyapı güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Süreç odaklı veri kaydı ve raporlama mekanizmaları, karar alıcıların daha etkin önlemler geliştirmesine yardımcı olacak ve demiryolu işletmeciliğinde proaktif bir risk yönetimi yaklaşımı sunacak.

TÜRKİYE GENELİNDE 425 NOKTADA RAY SICAKLIĞI İHBAR SİSTEMİ (RAYSİS) KURULACAK