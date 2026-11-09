Dolar 50,1714 +0,07%
Euro 56,2336 +0,64%
Bist 11.563,69 +0,71%
Altın Gram 6.623,01 +0,76%
EUR/USD 1,1194 +0,46%
Brent Petrol 96,65 -1,70%
--°

Isıya karşı önceden müdahale: demiryollarına akıllı izleme ağı

TCDD ve ASELSAN iş birliğiyle hayata geçirilecek RAYSİS, 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık izleyecek; kritik seviyede otomatik alarm ve tren uyarısı sağlayacak.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Isıya karşı önceden müdahale: demiryollarına akıllı izleme ağı

projenin kapsamı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan projede, iklim değişikliğinin yol açabileceği sıcaklık kaynaklı risklere karşı Türkiye genelinde Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) kurulacak. Sistem, TCDD Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde hayata geçirilecek ve toplam 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık olarak izleyecek şekilde planlandı.

Projenin hedefi, sıcaklık değişimlerinden kaynaklanabilecek olumsuzlukları önceden tespit ederek demiryolu trafik emniyetini güçlendirmek ve altyapının iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmaktır.

çalışma prensibi ve veri yönetimi:

RAYSİS ile her ölçüm noktasından alınan sıcaklık verileri merkezi bir sisteme iletilecek ve sürekli kayıt altına alınacak. Bakan Uraloğlu, elde edilen verilerin saatlik, günlük, aylık ve yıllık periyotlarda raporlanabileceğini, gerektiğinde farklı zaman aralıklarında analiz yapılabileceğini belirtti.

Veri aktarımı, uzak menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN üzerinden sağlanacak; ölçümler TCDD Bölge Müdürlükleri ile Eryaman İzleme Merkezi tarafından takip edilebilecek. Bu yapı, hem saha personelinin hem de merkez yönetiminin anlık duruma erişmesini mümkün kılacak.

alarm ve uyarı mekanizması:

Sistemde belirlenen eşik değerlerin aşılması halinde otomatik alarm üretiliyor. Uraloğlu, kritik sıcaklık seviyelerine ulaşıldığında sistemin otomatik alarm oluşturacağını ve uyarıların trenlerde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili birimlere iletileceğini açıkladı. Bu sayede olası riskler hızla tespit edilip, gerekli önleyici tedbirler zamanında alınabilecek.

RAYSİS'in ayrıca Eryaman YHT Garı'ndaki mevcut ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesi planlanıyor; bu entegrasyon merkezî izleme ve müdahale süreçlerini kolaylaştıracak.

Proje, iklim kaynaklı ısı dalgaları ve aşırı sıcaklıklarda rayların fiziksel davranışındaki değişimleri izleyerek altyapı güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Süreç odaklı veri kaydı ve raporlama mekanizmaları, karar alıcıların daha etkin önlemler geliştirmesine yardımcı olacak ve demiryolu işletmeciliğinde proaktif bir risk yönetimi yaklaşımı sunacak.

TÜRKİYE GENELİNDE 425 NOKTADA RAY SICAKLIĞI İHBAR SİSTEMİ (RAYSİS) KURULACAK

TÜRKİYE GENELİNDE 425 NOKTADA RAY SICAKLIĞI İHBAR SİSTEMİ (RAYSİS) KURULACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kafkasör yaylası karla kaplandı, doğa kartpostallarına ev sahipliği yaptı
images

Hayrabolu'nun 500 yıllık bekçisi Subaşı'nda asırlık meşe ağacı
images

Taşların bekçisi: Andırın'da Alameşe Kalesi'nin sessiz gözetimi
images

antalya’da uygulama odaklı cop31 başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yıldırım'da atölye çocuklara erken okuma ve sorgulamayı öğretiyor

Vezirköprü'den Gazze'ye yardım köprüsü kuruldu

Yıldırım'da Türk müziğinin incelikleri İncesaz'la sahnede

Gemlik Sümerbey FSK'ta Mesut Çaytemel teknik direktörlüğe başladı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor