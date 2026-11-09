Diyarbakır’da 500 kişiye ücretsiz mesleki ve sanat eğitimi

DİSMEK yeni eğitim dönemine başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (DİSMEK) yeni döneme başladı. 14 branşta oluşturulan 28 kurs grubu ile toplam 500 kişiye ücretsiz eğitim veriliyor. Program, Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Eğitimler Sümerpark ve Göletlipark kurs merkezlerinde alanında uzman eğitmenler tarafından uygulanıyor. Kurslar haftaiçi 08.00-17.00 saatleri arasında farklı gruplarda düzenleniyor ve süresi 3 ay olarak planlandı. Başvurular ve katılım koşulu olarak kurslara 17 yaş ve üzeri vatandaşlar kabul ediliyor.

mesleki eğitimler ve sertifika:

DİSMEK’te verilen mesleki eğitimler arasında aşçılık, pastacılık, kadın kuaförlüğü, cilt bakımı ve güzellik, tekstil, bilgisayar işletmenliği, diksiyon, el sanatları ve ön muhasebe yer alıyor. Bu kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Sertifikaların mesleki yeterlilik ve istihdam olanaklarına katkı sağlaması hedefleniyor.

sanatsal atölyeler ve dijital destek:

Mesleki eğitimin yanı sıra resim, çini işleme, taş işleme, ahşap oyuncak yapımı ile ses eğitimi/bağlama branşlarında katılım belgeli kurslar düzenleniyor. Uygulamalı atölye çalışmalarıyla katılımcıların sanatsal yetenekleri geliştirilip geleneksel üretim tekniklerinin aktarılması ve bu becerilerin üretime dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ömer Saman, kursların hem mesleki beceri kazandırma hem de hobi aracılığıyla sosyal yaşamı destekleme işlevine dikkat çekti. Saman, "Sosyal Hizmetler Dairesi olarak aynı zamanda yoksullukla mücadele etme yöntemlerinden biri olarak toplumumuzdaki bireylerin üretim faaliyetlerine katılmasını destekliyoruz" dedi ve kursların elde edilen başarılarla vatandaşları mesleklerle buluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Saman, Diyarbakır’ın turizm alanında gelişen bir kent olduğuna işaret ederek özellikle aşçılık ve pastacılık kurslarının kentteki istihdam olanaklarına katkı sunmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca kadınlara yönelik kursların bulunduğunu belirtti.

Kursiyerler ayrıca Dijital Gençlik Merkezi aracılığıyla dijital eğitimlerden yararlanıyor. E-pazarlama ve ön muhasebe eğitimleri, meslek edinen kursiyerlerin kendi işlerini kurma olanaklarını güçlendirmeye yönelik destek sağlıyor. Saman, bu çalışmalarda Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere farklı daire başkanlıklarıyla ortak projeler yürütüldüğünü ve bu sayede toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı demokratik bir toplum inşasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET YÜRÜTEN DİSMEK’TE YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLARKEN, 14 BRANŞTA OLUŞTURULAN 28 KURS GRUBUNDA 500 KİŞİYE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLİYOR.