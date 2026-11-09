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Kaymakam Baskın köylerde su ve asfalt çalışmalarını yerinde değerlendirdi

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, KÖYDES kapsamında 30 m³ depo, 9 otomatik klorlama ve 45,92 km sıcak asfalt projelerini inceledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Kaymakam Baskın köylerde su ve asfalt çalışmalarını yerinde değerlendirdi

İnceleme gezisi:

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, 2026 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında ilçedeki bazı yatırımları yerinde inceledi. Kaymakam Baskın, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan çalışmaları ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle tamamlanan yol yatırımlarını yetkililerden dinledi.

Yapılan çalışmalar:

Açıklamaya göre Sırçalı köyüne 30 metreküp kapasiteli içme suyu deposu yapıldı. Akkışla, Nebioğlu, Yolbaşı, Üçbölük, Çavuşlar ve Akören olmak üzere altı köyde depo bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca dokuz köyün içme suyu depolarına 9 adet otomatik klorlama cihazı takıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Karabük İl Özel İdaresi marifetiyle ilçe köy yollarına toplam 45,92 kilometre sıcak asfalt yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Katılımcılar ve değerlendirme:

İncelemeye Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Gökhan Kara, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, İlçe Teknik Sorumlusu Yılmaz Aksoy ve köy muhtarları eşlik etti. Kaymakam Baskın, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak projelerin bölge halkına sağladığı hizmetleri değerlendirdi.

SAFRANBOLU KAYMAKAMI HAYRETTİN BASKIN, 2026 KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDES)...

SAFRANBOLU KAYMAKAMI HAYRETTİN BASKIN, 2026 KÖYLERİN ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDES) ÇERÇEVESİNDE YAPILAN BAZI YATIRIMLARI İNCELEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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