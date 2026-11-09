Kartepe mesire alanı kar sonrası ziyaretçilerini ağırlıyor

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kartepe Belediyesi Mesire Alanı, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Hafta sonu alana gelen aileler, kar manzarası eşliğinde vakit geçirip kışın tadını çıkardı.

ziyaretçilerin etkinlikleri:

Vatandaşlar, alanda piknik yapıp mangal yakarak bir araya geldi. Beyaz örtüyle değişen peyzaj, ziyaretçilere farklı bir kış deneyimi sundu.

sunulan imkânlar:

Kartepe Belediyesi tarafından ücretsiz sağlanan mesire alanında modern kamelyalar ve özel tasarlanmış ateş çukurları bulunuyor. Alanda ayrıca mescitler ve sıcak su hizmeti de ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor.

Dört mevsim açık olan mesire alanı, kar sonrası oluşan beyaz örtüyle farklı bir görünüme kavuştu ve bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkardı. Ziyaretçiler, kış mevsiminin sunduğu manzara ve imkanlardan memnun kalarak alandan ayrıldı.

KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNEN KARTEPE BELEDİYESİ MESİRE ALANI, DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIN UĞRAK NOKTALARINDAN BİRİ OLDU.