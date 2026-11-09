Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

Kastamonu'nun beyaz örtüsü:

Hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte Kastamonunun Ağlı ilçesi ve çevresindeki yerleşimler ile ormanlık alanlar yoğun bir kar tabakasıyla kaplandı. İlçe merkezindeki ve köylerdeki ağaçların, çatıların ve yolların üzerini örten beyazlık, bölgeye kışa özgü sakin ve dengeli bir görünüm verdi.

Havadan kayıt altına alındı:

Yağışın ardından ortaya çıkan geniş ve düzenli kar manzaraları, farklı açılardan havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntüler, ilçe ve çevresindeki ormanlık dokunun karla birlikte oluşturduğu görsel kontrastı net biçimde yansıtıyor.

Manzaranın yerel etkisi:

Köyler, ilçe merkezleri ve ormanlık alanlarda oluşan bu görsel bütünlük, bölgenin kış atmosferini vurguluyor. Görüntüler, sessizleşen doğal alanların ve karla kaplı yerleşimlerin estetik yönünü öne çıkarırken, izleyenlere bölgenin mevsimsel değişimini geniş perspektiften sunuyor.

KASTAMONU’DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNEN DOĞA VE İLÇE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.