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Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

Hafta sonu Kastamonu'ya düşen kar, Ağlı ilçesi ile köyleri, ilçe merkezleri ve ormanları beyaza bürüdü; etkileyici manzara havadan kaydedildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:55

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Ağlı'da kış görünümü: Kastamonu beyaza büründü

Kastamonu'nun beyaz örtüsü:

Hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte Kastamonunun Ağlı ilçesi ve çevresindeki yerleşimler ile ormanlık alanlar yoğun bir kar tabakasıyla kaplandı. İlçe merkezindeki ve köylerdeki ağaçların, çatıların ve yolların üzerini örten beyazlık, bölgeye kışa özgü sakin ve dengeli bir görünüm verdi.

Havadan kayıt altına alındı:

Yağışın ardından ortaya çıkan geniş ve düzenli kar manzaraları, farklı açılardan havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntüler, ilçe ve çevresindeki ormanlık dokunun karla birlikte oluşturduğu görsel kontrastı net biçimde yansıtıyor.

Manzaranın yerel etkisi:

Köyler, ilçe merkezleri ve ormanlık alanlarda oluşan bu görsel bütünlük, bölgenin kış atmosferini vurguluyor. Görüntüler, sessizleşen doğal alanların ve karla kaplı yerleşimlerin estetik yönünü öne çıkarırken, izleyenlere bölgenin mevsimsel değişimini geniş perspektiften sunuyor.

KASTAMONU’DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNEN DOĞA VE İLÇE HAVADAN...

KASTAMONU’DA HAFTA SONU ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNEN DOĞA VE İLÇE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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