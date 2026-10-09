Doğal mücadele için İslahiye'ye yüzlerce kınalı keklik salındı

İslahiye'de kınalı keklik salımı:

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tarım alanlarındaki zararlı popülasyonlarını doğal yollarla kontrol altına almak amacıyla yüzlerce kınalı keklik doğaya bırakıldı. Salım çalışmaları, bölgedeki tarım ürünlerine zarar veren süne, kene, çekirge ve çeşitli zararlı böceklerin baskılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Amaç ve beklenen etkiler:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, kekliklerin doğal yaşam alanlarına uyum sağlaması ve su kaynaklarına erişiminin kolay olması dikkate alınarak uygun noktalar belirlendi. Proje, biyolojik mücadelenin güçlendirilmesi ve zararlı popülasyonlarının kimyasal müdahalelere daha az ihtiyaç duyacak şekilde dengelenmesi amacıyla planlandı.

Kekliklerin tarımsal zararlılar üzerindeki baskılayıcı etkisinin zaman içinde gözlemlenmesi bekleniyor; böylece hem verim kayıplarının azaltılması hem de ekosistemin doğal dengesinin korunması hedefleniyor.

Takip, koruma ve yerel işbirliği:

Salımı yapılan kekliklerin gelişim süreçleri ve yaşam alanları, ekipler tarafından yakından takip edilecek. Yetkililer, yerel düzeyde koruma çabalarının sürdürülebilirliği için mahalle muhtarları ve vatandaşların kekliklerin korunması ve yaşam alanlarının sahiplenilmesi konusunda hassasiyet göstermesini istedi.

Yetkililer, doğal dengenin korunmasına yönelik çalışmanın önemine vurgu yaparak projeye katkı sunan kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.

İSLAHİYE'DE KINALI KEKLİKLER DOĞAYA SALINDI