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Kazım Karabekir Mahallesi'nde 400 metrelik kolektör yenileniyor, 40 yıllık su baskını sorunu son buluyor

Manisa Şehzadeler'de Kazım Karabekir Mahallesi'nde 400 metrelik kolektör hattı yenileniyor; çalışmalar son 20 metreye ulaştı, taşkın ve su baskını riski azaltılacak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 400 metrelik kolektör yenileniyor, 40 yıllık su baskını sorunu son buluyor

Kazım Karabekir Mahallesi'nde altyapı çalışması tamamlanmak üzere

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 40 yıldır devam eden kanalizasyon ve su baskını sorununu çözmek için Kazım Karabekir Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları sona yaklaşıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen projede 400 metrelik kolektör hattının büyük bölümü yenilendi; çalışmaların son 20 metrelik bölümünde iş makinaları sahada.

Çalışmanın kapsamı ve teknik ayrıntılar

Başlatılan imalat kapsamında ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut kolektör hattı sökülerek yerine 600'lük beton borular kullanılarak yeni bir hat döşeniyor. Proje, 431 Sokak ile 559 Sokak arasındaki hattı kapsıyor ve yaklaşık bir ay önce uygulamaya konuldu. MASKİ yetkilileri, hattın tamamlanmasıyla özellikle yağışlı dönemlerde görülen taşkınların ve evlerin suyla dolmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Bakım ve Onarım Şube Müdürü Emre Cantimur, bölgede kolektör hattının ekonomik ömrünü tamamladığını, yenileme çalışmalarının yaklaşık bir aydır devam ettiğini ve 'şu anda hattın son 20 metresindeyiz' dediğini aktardı. Cantimur, hattın tamamlanmasıyla taşkın riskinin önemli ölçüde azalacağına vurgu yaptı.

Mahalle sakinlerinin yıllardır süren mağduriyeti

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, mahallede küçük yağmur yağışlarında bile evlerin su bastığını ve suların kaldırımların altından çıktığını anlattı. Muhtar Aydın, yaklaşık 40 yıldır süregelen bu sorunun mahalleliyi ciddi şekilde mağdur ettiğini, yürütülen çalışma sayesinde bu tür sıkıntıların geride kalacağına inandıklarını söyledi.

Mahalle sakini Tuncay Yıldırım, 20 yıldır aynı bölgede yaşadığını ve yağışlı günlerde evlerine zarar gelmemesi için adeta yağmurun yağmamasını dilediğini belirtti: 'Birçok insan yağmur yağsın diye dua ederken ben yağmasın diye dua ediyordum. Misafirliğe gidiyorduk, yağmur yağınca evimizi su basar diye koşarak eve geliyorduk.' Yıldırım, MASKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın mahalle için önemli bir rahatlama getireceğini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da çalışmaları yerinde takip ettiklerini belirterek, 'Her yağmurda su baskını korkusu yaşamak vatandaşlarımızın çilesi olamazdı' diyerek, sahada gece gündüz çalışan ekipleri tebrik etti ve projenin tamamlanmasının ardından yaşam kalitesinde artış beklediklerini kaydetti.

Yetkililer, hattın tamamen yenilenmesiyle birlikte bölgedeki altyapı sorunlarının giderileceğini ve yağışlı havalarda yaşanan taşkınların önleneceğini belirtiyor. Çalışmanın kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor ve mahalle sakinleri uzun süredir devam eden mağduriyetin sona ermesini bekliyor.

Manisa&#039;da 40 yıllık su baskını çilesi bitiyor

Manisa'da 40 yıllık su baskını çilesi bitiyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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