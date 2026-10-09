Şişe tarhanası kadınların kış yükünü hafifletiyor

Pratik kış hazırlığı: şişe tarhanası

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Kuruçay köyünde, geleneksel tarhana geleneği yeni bir uygulamayla şekil değiştiriyor. Güneşte kurutma zahmetine gerek kalmadan kavanozlanan ve pişmeye hazır konserve olarak saklanan şişe tarhanası, yörede kış hazırlıklarının en pratik yöntemi haline geldi. Bu tarif, evlerde hem günlük kullanım hem de misafir ikramı için kolaylık sağlıyor.

Hazırlanışı ve saklama:

Şişe tarhanası; yoğurt, un, yumurta ve sıvıyağ karışımının kaynatılmasıyla hazırlanıyor. Hazırlanan karışım sıcak sıcak şişelere doldurularak kapatılıyor ve böylece uzun süre dayanacak şekilde muhafaza ediliyor. Kuruçay köyü sakini Hacer Ersoy yöntemi şu sözlerle anlatıyor: "Birkaç gün önceden yoğurtlarını mayalıyorum. Yoğurtlar olduktan sonra içine un çırpıp yumurta ekliyorum. Sıvıyağ koyuyorum. Bunları karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra sıcak sıcak şişelere alıyorum, ağzını kapatıyorum. Kapattıktan sonra birkaç yıl yiyebilirsin, hiçbir şey olmuyor."

Yerel kullanım ve faydaları:

Yöre halkı şişe tarhanasının, güneşte kurutulan tarhanaya göre daha pratik olduğunu ve hazır çorba niteliği taşıdığını vurguluyor. Ev halkı dilediği gibi sarımsak, nohut veya mercimek ekleyerek çeşnilendirebiliyor. Hacer Ersoy, "Kurutmaya göre bu daha pratik daha kolay, hazır yemek oluyor. Tarhana bizim yöremizin en güzel vazgeçilmez yemeği... Vitaminleri yüksek, demir eksikliğine iyi geliyor, çocukların gelişimine iyi geliyor" diye konuştu.

Eşine kışlık hazırlıklarda yardımcı olduğunu söyleyen Rıza Ersoy da uygulamanın pratik yönünü ve sağlık faydalarını öne çıkarıyor: "Şişeleri kapatıyorum, tarhanayı karıştırıyoruz, kaynatıyoruz. Bağışıklığı güçlendirir. Çok güzel bir yiyecektir. Sindirimi kolaylaştırır." Yerel üretimin bu pratik formu, zaman ve emek tasarrufu sağlaması nedeniyle özellikle kadınların yükünü hafifletiyor ve soğuk mevsimde ev mutfaklarının güvenilir bir kaynağı haline geliyor.

Kurutma tarhananın yerini alan şişe tarhanalar, kadınları iş yükü ve zaman kaybından kurtarıyor