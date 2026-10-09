Van gölü kıyılarında inci kefali yavrularının görsel şöleni

Görüntüler ve dalışlar:

Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali yavruları, büyüme süreçlerini tamamladıktan sonra gölün kıyı kesimlerinde yoğun sürüler halinde görülmeye başladı. Bitlis’in Tatvan ilçesi kıyılarında amatör dalgıç ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı tarafından kaydedilen su altı görüntüleri, bölgedeki balık bolluğunu gözler önüne serdi.

Subaşı’nın kayıtlarında, inci kefali yavrularının oluşturduğu büyük sürüler su altında adeta bir görsel şölen oluşturuyor; balık toplulukları kıyıya yakın alanlarda uzun süre besleniyor ve hareket halinde kalıyor.

Dalış gözlemleri ve popülasyon değerlendirmesi:

Oktay Subaşı, Van Gölü’nün su altı zenginliklerini belgelemek amacıyla yaklaşık bir aydır Tatvan sahillerinde dalış yaptıklarını belirtti. Subaşı, çekimlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Yaklaşık bir aydır Tatvan sahillerinde dalışlar yapıyoruz. Daha önceki yıllar inci kefali gözlemlediğimiz alanda bu yıl da yine inci kefallerini çekme imkânı oldu. Bu yılki popülasyonun önceki yıllara göre biraz daha fazla olması oldukça sevindirici. Çok büyük balık yavrusu sürüleriyle karşılaştık."

Gözlemler, bölgedeki yavru yoğunluğunun geçmiş yıllara kıyasla artış gösterdiğine işaret ediyor; bu durum uzun vadeli izleme çalışmalarında referans oluşturabilecek nitelikte.

Üreme döngüsü ve sahillere dönüş:

İnci kefalleri her yıl mayıs ve haziran aylarında üremek için akarsulara göç ederek yumurtalarını tatlı sulara bırakıyor. Yumurtadan çıkan yavrular, gelişimlerini tamamladıktan sonra Van Gölü’ne geri dönüyor; özellikle kıyı bölgelerinde sürüler halinde beslenmeye devam ediyorlar.

Subaşı, Van Gölü’nün yalnızca su üzerinde değil, su altında da birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Mayıs ve haziran aylarında derelere geçerek tatlı sulara yumurtalarını bırakan inci kefallerinin yavruları, daha sonra yumurtadan çıkarak Van Gölü’ne geri dönüyor ve sürüler halinde özellikle kıyı bölgelerde uzun süre besleniyor. Bugün de çekim yaptığımız alanda çok büyük balık sürüleriyle karşılaştık ve bunları çekme imkânı bulduk." diye konuştu.

Kaydedilen görüntüler, hem doğa meraklıları hem de su altı ekosistemi üzerine çalışan uzmanlar için değerli bir görsel kayıt niteliği taşıyor. Bölgedeki bu tür gözlemler, türün üreme başarısı ve habitat sağlığı hakkında dolaylı göstergeler sunuyor.

VAN GÖLÜ’NDE YAŞAYAN VE HER YIL ÜREME DÖNEMİNDE TATLI SULARA GÖÇ EDEN İNCİ KEFALLERİNİN YAVRULARI, BÜYÜME SÜREÇLERİNİ TAMAMLAMALARININ ARDINDAN GÖLÜN KIYI KESİMLERİNDE YOĞUN ŞEKİLDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI.