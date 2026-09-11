Doğan köyü için 18 kilometrelik isale hattında yarı yol aşıldı

Projenin ilerleyişi:

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan Köyü için uzun yıllardır süregelen içme suyu sıkıntısını gidermeye yönelik çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Herekol Dağı eteklerinden köye uzanan 18 kilometrelik isale hattı inşaatının yaklaşık yüzde 50'si tamamlandı. İş, İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ve personel ile yürütülüyor.

Çalışmaların yürütülme biçimi:

Proje, kurumun kendi imkânlarıyla, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesiyle sürdürüyor. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini belirtti ve hedeflerinin temiz ile kesintisiz içme suyunu en kısa sürede köylülerin hizmetine sunmak olduğunu vurguladı. Vali Kızılkaya, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve Siirt milletvekiline teşekkür etti.

Yerel beklenti ve etki:

Köy sakinleri, projenin tamamlanmasının elektrik, yol ve su gibi temel altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı sağlayacağını düşünüyor. Yerel temsilci Rıdvan Aksu, Doğan Köyü'nün merkeze uzak bir yerleşim olduğunu, yıllardır temel hizmetlerde sıkıntı yaşandığını ve yürütülen çalışmanın halka büyük moral verdiğini belirtti. Köylüler valiye ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor.

İsale hattının kalan kısmının tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinlerinin güvenilir içme suyuna erişimi kalıcı olarak sağlanacak ve günlük yaşam ile tarımsal faaliyetlerde rahatlama bekleniyor.

Pervari'de su hasreti sona eriyor