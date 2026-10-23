Ataşehir ve Harmandalı yollarında konfor odaklı yenileme çalışmaları

İzmir genelinde yol yenileme çalışmaları sürüyor:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki trafik yoğunluğunu ve altyapı ihtiyaçlarını gözeterek yol yenileme programını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda görev yapan İZBETON ekipleri, öncelikli güzergahlarda asfalt serimi ve bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor.

Ataşehir'de hedef: daha konforlu ulaşım:

Çiğli ilçesinin trafik yoğunluğu yüksek mahallesi Ataşehir'de başlatılan çalışmalarda, öncelikle sağlık kuruluşları ve eğitim kurumlarının yoğun olduğu hatlar ele alındı. Ekipler, 8211/8 ve 8216 sokaklarda bir kilometreyi aşan yol kesiminde asfalt serimi gerçekleştirmeye başladı. Yapılan düzenlemeyle, Çiğli tramvayı Flamingo Durağı ile 8229/1 Sokak'taki sağlık tesisleri arasındaki erişimin daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Harmandalı–Menemen hattında sona yaklaşılırken:

Ataşehir'deki çalışmaların paralelinde, Menemen Ulukent ile Çiğli Harmandalı arasındaki güzergahta da yenileme tamamlanma aşamasında. İZBETON ekipleri, Menemen 1. Cadde kesişiminden Harmandalı girişine kadar uzanan güzergahta iki yönlü olarak her biri 1,5 kilometre olan şeritleri yenileyerek toplam üç kilometrelik yolu elden geçiriyor.

Harmandalı Mezarlığı çevresi ve son dönemde yoğunlaşan yeni konut alanlarının bulunduğu bu koridor, ulaşım konforu ve güvenliğinin artırılacağı öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki sürüş kalitesinin yükselmesi, bakım ihtiyacının azalması ve trafik akışının iyileşmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, planlanan program çerçevesinde işlerin kısa sürede bitirilmesi ve vatandaşların günlük ulaşımda yaşanan olumsuzlukların en aza indirilmesi için ekiplerin yoğun şekilde mesai yaptığını belirtti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN FAZLA OLDUĞU ÇİĞLİ’NİN ATAŞEHİR MAHALLESİ’NDEKİ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ASFALT SERİMİNE BAŞLADI.