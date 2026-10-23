Ayvalık’ta kanalizasyon hatlarında kapsamlı temizlik çalışması

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri, Yeni Mahalle ve Cunda (Alibey) Adası sınırları içinde kanalizasyon rögarları, parsel bacaları ve kanalizasyon hatlarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörlüğü gözetiminde yürütüldü.

Çalışma kapsamı ve uygulama biçimi:

Boş arsa ve arazilerde biriken atıkların temizlenmesine odaklanan ekipler, iş makineleriyle kanalizasyon hatlarında su akışını engelleyen birikintileri giderdi. Müdahaleler, hatların daha sağlıklı ve sorunsuz çalışmasını sağlamayı amaçladı.

İş makinelerinin ulaşamadığı noktalarda müdahale:

İş makinelerinin erişemediği dar ve ulaşımı güç noktalar için BASKİ saha personeli sahada el ile rögar ve parsel bacalarının içindeki atıkları temizledi ve oluşmuş tıkanıklıkların giderilmesini sağladı. Bu manuel müdahaleler altyapının bütüncül işleyişi açısından önem taşıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörlüğü gözetiminde yürütülen temizlik çalışmaları, kanalizasyon altyapısında oluşabilecek tıkanıklıkların ve buna bağlı taşkınların önlenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Yapılan müdahalelerle vatandaşların altyapı kaynaklı olumsuzluklarla karşılaşma riski azaltılmaya çalışıldı.

AYVALIK’TA BASKİ’’DEN YENİMAHALLE VE CUNDA ADASI’NDA KAPSAMLI KANALİZASYON TEMİZLİĞİ