Doğanın küçük sürprizlerini ortaya çıkaran bakış

Pertek'in kırsalında sıradanın içindeki sıra dışı

Ayşe Gür, Tunceli'nin Pertek ilçesinde doğa yürüyüşleri yaparken çevresindeki bitki, ağaç ve mantarların şeklinde farklı nesneler ve figürler görüyor. Günlük gözlemlerini fotoğraflayarak kayda geçiren Gür, doğanın küçük detaylarının farklı bakış açılarıyla nasıl anlam kazandığını gösteriyor.

gözlem yeteneği ve hayal gücü:

Gür, doğada geçirdiği zaman boyunca çevresindeki ayrıntılara odaklanıyor; bir ağacın gövdesinde insan yüzü, bir mantarın formunda şaşırtıcı bir tasvir ya da meyve şekillerinde beklenmedik benzerlikler fark ediyor. Bu benzetmeleri kendine özgü bir bakışla yorumlayan sanatçı, gördüklerini fotoğraflayarak belgelerken izleyiciye yeni bir algı kapısı aralıyor.

görsel belgeleme ve paylaşım:

Görünümleri ölümsüzleştiren Gür, fotoğraf aracılığıyla doğanın sıklıkla fark edilmez detaylarını gündeme taşıyor. Doğada vakit geçirmeyi seven Gür, gezileri sırasında küçük ayrıntılara dikkat etmenin önemine vurgu yapıyor ve bu yaklaşımın çevresindeki insanların da doğaya daha dikkatli bakmasını sağladığını belirtiyor.

Gür'ün yaklaşımı, doğanın sunduğu rastlantısal formları hayal gücüyle birleştirmenin görsel hikâye anlatımına nasıl dönüştüğünü de örnekliyor. Doğanın her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen bir unsur olduğunu anlatan Gür, 'Doğada gezerken ağaçların, meyvelerin ve bitkilerin şekillerinde farklı nesnelere benzerlikler görüyorum. Biraz dikkatli baktığımızda doğanın her köşesinde ayrı bir güzellik ve keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye olduğunu fark ediyoruz' sözleriyle bakış açısını özetliyor.

Ayşe Gür'ün çalışmaları, sıradan görünen doğa parçalarının yeni bir estetik değere nasıl dönüştürülebileceğini; dikkatli bakış, sabır ve fotoğrafçılığın birleşimiyle küçük keşiflerin nasıl görünür kılınabileceğini gösteriyor.

TUNCELİ’NİN PERTEK İLÇESİNDE YAŞAYAN AYŞE GÜR, DOĞADA KARŞILAŞTIĞI AĞAÇ, MEYVE, BİTKİ VE MANTARLARI FARKLI NESNELERE BENZETEREK İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKARIYOR