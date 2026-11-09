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Kışın beyazı ile sonbaharın rengi Şırnak’ta iç içe

Beytüşşebap ve Uludere'de erken kar nedeniyle 3 bin rakımlı Tanin Tanin dağları beyaza bürünürken, alçak bölgelerde meşe yaprakları sonbaharı sergiledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:03

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 16:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışın beyazı ile sonbaharın rengi Şırnak’ta iç içe

Şırnak’ın yükseklerinde eşsiz bir mevsim buluşması

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek kesimlerinde, mevsimin ilk karı ile sonbaharın sararan yaprakları aynı anda göze çarptı. Erken gelen yağış, bölgenin 3 bin rakımlı zirvelerini kısa sürede beyaza bürüdü ve yer yer kar kalınlığı oluştu.

karın erken gelişi:

Havaların soğumasıyla birlikte etkili olan yağış, özellikle Tanin Tanin dağlarını kapladı. Yüksek rakımlı alanlarda görülen bu beyaz örtü, dağların kışlık görünümünü önceden ortaya koydu. Bölge sakinleri ve doğaseverler, beklenmedik bu manzarayı ilgiyle karşıladı.

sonbaharın renkleri ve dron görüntüleri:

Alçak irtifalardaki vadilerde ve yamaçlarda ise meşe ormanları sonbaharın sarı-turuncu tonlarına bürünmüş durumda. Bu zıtlık, karlı doruklar ile yaprak döken ormanların yan yana görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dron ile çekilen görüntüler, iki mevsimin yan yana geldiği anları net ve etkileyici karelerle belgeledi.

Yerel yetkililer, yüksek bölgelerde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin alındığını belirtirken, ziyaretçilerin ve sürücülerin tedbirli olması uyarısında bulundu. Bölgedeki doğal renk geçişi ise fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için benzersiz fırsatlar sunuyor.

Sonuç olarak Şırnak’ın bazı kesimlerinde aynı anda görülen kış ve sonbahar manzarası, bölgenin iklimsel çeşitliliğini ve doğanın hızlı değişimini gözler önüne seriyor.

ŞIRNAK’TA İKİ MEVSİM AYNI ANDA YAŞANIYOR KARLI DAĞLAR VE SONBAHARDA SARARAN MEŞE ORMANLARI GÖRSEL...

ŞIRNAK’TA İKİ MEVSİM AYNI ANDA YAŞANIYOR KARLI DAĞLAR VE SONBAHARDA SARARAN MEŞE ORMANLARI GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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