Şehir kalbine tarihi çarşıdan yeni nefes: Cedidiye Kent Meydanı dönüşüyor

Cedidiye Kent Meydanı'nda dönüşüm çalışmaları:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı'nda yürütülen dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi ve projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

tarihi çarşının kent kimliğiyle uyumu:

Özlü, Cedidiye Kent Meydanı'nın Düzce'nin kimliğini yansıtan önemli bir proje olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce’mizin karakterini yansıtan, şehrimizin kalbine bir mihenk taşı gibi ilmek ilmek işlediğimiz Cedidiye Kent Meydanı’ndayız" ifadelerine yer verdi.

tamamlama süreci ve hedefler:

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Özlü, "En kısa sürede bu güzide tarihi çarşıyı; özümüze, ruhumuza ve kadim kültürümüze uygun yaşam alanları ile donatacak, vatandaşlarımıza kavuşturacağız" dedi. Proje kapsamında tarihi dokunun korunarak vatandaşlara yeni yaşam alanları sunulacağına dikkat çekildi.

Belediye tarafından yürütülen düzenlemelerin, şehir merkezine yeni bir çekim noktası kazandırması ve kentin kültürel mirasını yaşatması amaçlanıyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, CEDİDİYE KENT MEYDANI’NDA YÜRÜTÜLEN DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU. ÖZLÜ, TARİHİ ÇARŞININ ŞEHRİN KÜLTÜREL DOKUSUNA UYGUN YAŞAM ALANLARIYLA VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAĞINI BELİRTTİ.