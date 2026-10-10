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Doğanyurt'un kuzu kestanesi bereketi: kilogramı 250-350 liradan alıcı buluyor

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde kuzu kestanesi hasadı başladı; gal arısıyla mücadele sonrası verim arttı, kilogram fiyatı 250-350 TL arasında alıcı buluyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Doğanyurt'un kuzu kestanesi bereketi: kilogramı 250-350 liradan alıcı buluyor

Doğanyurt'un kuzu kestanesi bereketi: kilogramı 250-350 liradan alıcı buluyor

Kastamonu, Türkiye’nin önemli kestane üretim merkezlerinden biri olarak bu yıl da üreticinin yüzünü güldürüyor. İnce kabuğu ve tatlı aromasıyla öne çıkan kuzu kestanesi hasadı başladı; kilogram fiyatları 250 ila 350 TL arasında alıcı buluyor.

Hasat ve dağıtım:

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu gibi Karadeniz sahilindeki ilçelerde toplanan kestaneler, ormanlık alanlardan el emeğiyle ve ekiplerle toplanıyor. Ürünler, çeşitli aşamalardan geçirilerek boyutlarına ayrılıyor, temizleniyor ve Türkiye’nin dört bir yanındaki pazarlara gönderiliyor.

Doğanyurt ilçesinde yıllık 20 milyon TL civarında gelir sağlayan kestane ticareti, hem yöre halkının hem de bölgeye alım için gelen tüccarların yüzünü güldürüyor. Toplanan kestaneler bazen makineden geçirilmiş, sınıflandırılmış şekilde; bazen de doğrudan ormandan toplanmış haliyle alıcıya teslim ediliyor.

Mücadele, verim ve üretici görüşleri:

Son yıllarda rekolteyi olumsuz etkileyen gal arısı zararlısına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen mücadele kapsamında uygulanan önlemler, bu yıl verimde düzelme sağladı. Zararlı etkisinin azalması üreticilerin umutlarını artırdı.

Doğanyurt’ta 25 yıldır kestane üretimi yapan Devrim Uçar hasadı ve satış süreçlerini şöyle anlattı: "Giresun, Trabzon, Samsun, İstanbul gibi illere gönderiyorum. Orta boy kestaneyi 250 TL, iri boy kestaneyi ise 350 TL’ye satıyoruz. Her gün 3 ila 5 ton arasında mal veriyorum. Bu sene verim güzeldi. Ormanlardaki hastalık biraz azaldı."

Uçar, üretimde kalite kontrol süreçlerine de dikkat çekti: "Kestanemizi makinemize koyuyoruz. İki boy, üç boy şeklinde ayırıyoruz. Birinci sınıf oluyor, ikinci sınıf oluyor. İkinci sınıfı birinci sınıfla karıştırmıyoruz. Alıcı geldiğinde temizlenmiş şekilde veriyoruz; isterse makineden temizlenmemiş olanı da satıyoruz."

Kestane alımı için Doğanyurt’a gelen tüccarlardan Muharrem Şen de bölge ürününden memnuniyetini dile getirdi: "Yaklaşık 17 senedir yılın belli dönemlerinde Doğanyurt’a gelir kestane alırım. Halde marketlere, manavlara, pazarlayıcılara satıyoruz. Bugün de 2 ton civarında kestane satın aldık. Bu sene geçen yıllara göre ürün daha iyi."

Genel olarak, gal arısıyla mücadelede kaydedilen ilerleme ve dikkatli sınıflandırma/ticaret uygulamaları, Kastamonu sahilindeki kestane üreticilerinin gelirlerinde iyileşme sağladı. Üreticiler, önümüzdeki sezon için de verimin ve kalitenin artmasını bekliyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KESTANE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN KASTAMONU’DA DOĞANYURT İLÇESİNDE KUZU KESTANESİ...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KESTANE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN KASTAMONU’DA DOĞANYURT İLÇESİNDE KUZU KESTANESİ HASADI BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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