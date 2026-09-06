Doğayla buluşma noktası açıldı: Reşadiye Mesire Alanı Çekmeköy'de hizmete girdi

Doğayla buluşma noktası hizmete girdi

İstanbul Çekmeköy’de yapımı tamamlanan Reşadiye Mesire Alanı, düzenlenen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Törenin ayrıntıları:

Törene Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Şile Kaymakamı Mustafa Çit ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir gibi isimler katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri alana gelen vatandaşlara köfte-ekmek ikram etti ve tesisi birlikte gezdi. Etkinlik sırasında vatandaşlarla sıcak sohbetler ve hatıra fotoğrafları öne çıktı.

Başkanın mesajı:

Açılışta konuşan Orhan Çerkez ilçeye kalıcı eserler kazandırma hedeflerini vurgulayarak şunları söyledi: "Çekmeköy’ümüze bir eser kazandırmanın onur ve gururunu yaşamak için hepimiz bir aradayız. Değerli katılımcılar, geldiğimiz günden itibaren Çekmeköy’e kalıcı eserler yapmak için elimizden gelen tüm emekleri sarf ediyoruz. Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Görmüş olduğumuz tesisimizde insanlarımızın ve Çekmeköylü komşularımızın bolca vakit geçirecekleri, sosyalleşeceği, çocuklarının cıvıl cıvıl oynayacağı park alanımız, yine ibadethanemiz, çok güzel, sağlıklı bir et mangalımız, hijyenik ortamlar işlenmesiyle ilgili kapalı ve açık sosyal tesislerimiz sizlerin her zaman hizmetindedir, hizmetinde de olacaktır. Bunları düzenledik, bunları yaptık. Çekmeköylü için ne gerekiyorsa kalıcı eser yapmaya da devam edeceğiz."

Yeni mesire alanı, bölge sakinlerine açık alan, oyun ve sosyal tesis imkânları sunuyor. Açılış sonrası protokol üyeleri, alanda piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti, tesisin farklı bölümlerinde incelemelerde bulundu ve toplu fotoğraf çekimleriyle günü sonlandırdı.

İSTANBUL ÇEKMEKÖY'DE YAPIMI TAMAMLANAN REŞADİYE MESİRE ALANI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.