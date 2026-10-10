Doğru bilgiyle güvenli doğum: Çilimli'de normal doğum farkındalığı

düzce'de normal doğuma yönelik bilgilendirme etkinliği

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Çilimli İlçe Devlet Hastanesi'nde normal doğuma ilişkin farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastanede açılan stant ve verilen bilgilendirme ile anne adayları ve vatandaşlara doğum sürecine dair pratik bilgiler aktarıldı.

etkinlikte neler anlatıldı:

Hastanenin Gebe Okulu Koordinatör Ebesi Ayşegül Özcan öncülüğünde açılan stantta, katılımcılara doğum hazırlığı, doğum sırasında ve sonrası izlenmesi gereken süreçler ile normal doğumun uygulama adımları hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık çalışanları, gebelik boyunca doğru bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

çalışmanın hedefleri:

Etkinlikle amaçlanan, anne adaylarının doğum sürecine dair bilinç düzeyini yükseltmek ve normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemini toplumla paylaşmaktı. Çalışma, yanlış bilgilerin azaltılmasına katkı sağlamayı ve gebe eğitimlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Organizasyon kapsamında sunulan bilgilendirmenin, ailelerin doğum tercihlerinde daha sağlıklı kararlar almasına destek olması bekleniyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, benzer farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

DÜZCE’DE NORMAL DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÇİLİMLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ’NDE BİLGİLENDİRME STANDI AÇILDI. ETKİNLİKTE NORMAL DOĞUMUN ANNE VE BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.