Zelenskiy İstanbul'da: güvenlik, Karadeniz ve diplomasi öncelikli

Zelenskiy İstanbul'a geldi, Ankara görüşmeleri öncesi Atatürk Havalimanı'nda

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeler için özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indi. Zelenskiy'i havalimanında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Görüşmenin ana başlıkları:

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekibiyle birlikte İstanbul'a indiklerini belirterek görüşmelerin güvenlik, ikili ortaklık ve gerçekçi diplomatik fırsatların kurulması üzerine odaklanacağını ifade etti. Paylaşımda ayrıca Karadeniz'deki denizcilikle ilgili önemli konuların ele alınacağı vurgulandı.

Dinî ve diplomatik temaslar:

Paylaşımda planlanan bir diğer temas da belirtildi; Zelenskiy, Patrik Bartholomeos ile görüşme yapılacağını açıkladı. Ayrıca Ukrayna’nın yanında olanlara teşekkür ederek temasların hem siyasi hem toplumsal boyutlarını öne çıkardı.

Resmi görüşme takvimi ve toplantıların içeriğine dair detaylar resmi açıklamalarla netleşecek olsa da, açıklanan temel gündem maddeleri güvenlik, Karadeniz'deki denizcilik meseleleri ve Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi olarak öne çıkıyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE YAPILACAK GÖRÜŞME İÇİN İSTANBUL’A GELDİ.