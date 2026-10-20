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Doğu Anadolu kadın kolları Erzurum'da projelerini ve iş birliğini masaya yatırdı

TDV Doğu Anadolu Bölgesi Kadın Kolları İstişare Toplantısı Erzurum'da iki gün sürdü; saha projeleri, uygulama standartları ve iller arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Doğu Anadolu kadın kolları Erzurum'da projelerini ve iş birliğini masaya yatırdı

Doğu Anadolu kadın kolları Erzurum'da projelerini ve iş birliğini masaya yatırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Doğu Anadolu Bölgesi Kadın Kolları İstişare Toplantısı, bölge illerinin katılımıyla Erzurumda iki gün süren yoğun bir programla gerçekleştirildi. Toplantıya, bölgedeki kadın kollarının yürüttüğü faaliyetleri değerlendirmek ve gelecek döneme ilişkin plan ile projeleri istişare etmek amacıyla illerin il müftü yardımcıları ve TDV Kadın Kolları sorumluları katıldı.

açılış ve konuşmalar:

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Yaşar Çapçı, açılış konuşmasında sahadaki kadın kollarının aktif ve samimi çalışmaları üzerinde durdu ve toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Konuşmaların ardından TDV KAGEM Müdürü Ayşe Nur Kapusuz katılımcılara hitap ederek, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kadın ve gençlik odaklı vizyonunu paylaştı ve bölge genelinde yürütülen ile planlanan projelerin toplumsal faydasına dikkat çekti.

gündem başlıkları ve uygulama örnekleri:

Toplantı süresince ön plana çıkan başlıklar arasında saha projeleri ve uygulama standartları yer aldı. Bu iki ana konu, ayrıntılı sunumlar ve uygulama önerileriyle katılımcılara aktarıldı. Doğu Anadolu bölgesindeki her ilin kadın kolları sorumluları, kendi illerinde yürüttükleri hayri, sosyal ve kültürel çalışmaların sunumlarını paylaşarak deneyimlerini anlattı.

Sahada karşılaşılan zorluklar, iyi uygulama örnekleri ve iller arası iş birliği imkânları karşılıklı fikir alışverişiyle değerlendirildi. Katılımcılar, projelerin uygulanmasında standardizasyonun ve yerel ihtiyaçlara uygun uyarlamaların önemini vurguladı.

İki günlük verimli çalışma temposunun ardından değerlendirme ve kapanış konuşmasını İl Müftü Yardımcısı Özlem Gülbe gerçekleştirdi. Toplantı, bölgedeki özverili çalışmaları nedeniyle emeği geçen katılımcılara yapılan hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

TDV DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KADIN KOLLARI İSTİŞARE TOPLANTISI ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİ.

TDV DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KADIN KOLLARI İSTİŞARE TOPLANTISI ERZURUM’DA GERÇEKLEŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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