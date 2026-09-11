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Doğu-Batı ham petrol boru hattında yükselen duman stratejik kaygıları artırdı

Uydu görüntüleri Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı boyunca yoğun duman yükseldiğini gösteriyor; bunun Husiler’in saldırısından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:22

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Doğu-Batı ham petrol boru hattında yükselen duman stratejik kaygıları artırdı

Doğu-Batı ham petrol boru hattında yükselen duman stratejik kaygıları artırdı

Uydu görüntülerine göre Suudi Arabistan’ın stratejik öneme sahip Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı üzerinde yoğun bir duman bulutu oluştu. Soaratlas tarafından çekildiği belirtilen görüntülerde, Medine’nin güneydoğusundaki çöl bölgesinden Mahd adh-Dhahab yönüne doğru uzanan hattın genel güzergahı boyunca dumanın yayıldığı görülüyor. İlk değerlendirmelere göre dumanın, Yemen’deki İran destekli Husiler’in gerçekleştirdiği bir saldırı sonucu ortaya çıkmış olabileceği öne sürülüyor.

uydu görüntüsü ne gösteriyor:

Görüntülerde boru hattı boyunca belirgin bir duman şeridi tespit edildi. Yetkililer ve analistler, dumanın tüten noktasının boru hattının yoluna denk geldiğine dikkat çekiyor. Hatanın tam olarak hangi noktada ve kaç farklı yerde etkilendiği konusunda resmi bir teyit henüz paylaşılmadı; ancak gözlemler, yangın veya patlama sonucunda açığa çıkan dumanın hat boyunca yayıldığını işaret ediyor.

boru hattının stratejik önemi ve geçmiş saldırılar:

Suudi Arabistan’ın en kritik enerji altyapılarından biri olan bu boru hattı, Doğu Bölgesi’ndeki Abqaiq çevresindeki üretim ve işleme tesislerinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu’ya kadar yaklaşık 1.200 kilometre boyunca uzanıyor. Hat, Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan ham petrolü Kızıldeniz’e taşıyarak ülkenin ihracat rotalarına önemli bir alternatif sağlıyor. Bu nedenle hattın güvenliği, bölgesel gerilimlerin yoğun olduğu dönemlerde özel bir önem kazanıyor.

Geçmişte yaşanan saldırılar sonrası yetkililer hattı eski kapasitesine döndürme çalışmalarını yürüttü; Nisan ayında meydana gelen bir saldırının ardından boru hattı günlük yaklaşık 7 milyon varil pompalama kapasetine çıkarılmıştı. Bu tür altyapılara yönelik yeni bir saldırı veya hasar, ihracat yollarında yeniden aksamaya ve bölgesel enerji tedarikinde risk artışına neden olabilir.

bölgesel gerilimlerin arka planı:

Yemen’deki savaş, 2014’te İran destekli Husi milislerinin başkent Sana’yı ele geçirmesiyle başladı ve 2015’te Suudi Arabistan öncülüğünde bir müdahale ile boyutu genişledi. 2022 yılında Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes kalıcı hale gelemedi; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik adımlarının yarattığı gerilimler bölgede yeni çatışma risklerini artırdı.

Husiler ile Suudi Arabistan arasında çatışmalar zaman zaman tırmandı. Örneğin Husiler, 8 Eylül’de Suudi Arabistan’ın güneyine yönelik büyük bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlemiş; Jazan, Abha, Najran ve Khamis Mushait hedef alınmıştı. Suudi Arabistan da karşılık olarak Yemen’de misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Temmuz ayında yaşanan olaylar ve İran’dan gelen uçağın Sana’ya inişine izin verilmesi gibi gelişmeler de çatışmaların yeniden alevlenmesine zemin hazırlamıştı.

Mevcut uydu görüntülerinin ardından resmi kurumların ve enerji şirketlerinin yapacağı doğrulamalar bekleniyor. Şu an için dumanın kaynağı ve boru hattında oluşmuş olabilecek hasarın boyutu hakkında net bir bilgi paylaşılmadı; ancak hattın kritik konumu nedeniyle ortaya çıkabilecek etkiler uluslararası enerji piyasaları açısından yakından izlenecek.

UYDU GÖRÜNTÜSÜNE GÖRE SUUDİ ARABİSTAN&#039;IN STRATEJİK ÖNEME SAHİP DOĞU-BATI HAM PETROL BOTU HATTI...

UYDU GÖRÜNTÜSÜNE GÖRE SUUDİ ARABİSTAN'IN STRATEJİK ÖNEME SAHİP DOĞU-BATI HAM PETROL BOTU HATTI ÜZERİNDEN YOĞUN DUMAN YÜKSELDİ. DUMANIN YEMEN'DEKİ İRAN DESTEKLİ HUSİLER'İN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİR SALDIRIDAN KAYNAKLANMIŞ OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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