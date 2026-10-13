Doğu illerinde beklenen yağış: Elazığ için dikkat çağrısı

Doğu illerinde beklenen yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresi için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yayımladı. Kurumun açıklamasında bölgedeki yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Uyarının kapsamı:

Açıklamada risk altındaki alanlar olarak Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güney kesimleri gösterildi. Bu bölgelerde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği aktarıldı.

Olası etkiler ve öneriler:

Kurum, kuvvetli yağış ve toz taşınımı nedeniyle ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve buna bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini bildirdi. Ayrıca Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde beklenen toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma ve çamur şeklinde yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önemine dikkat çekildi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPTI