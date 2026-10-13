Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2516 +0,36%
Bist 12.223,75 +0,60%
Altın Gram 6.682,57 +0,48%
EUR/USD 1,1187 +0,23%
Brent Petrol 105,11 -1,44%
--°

Doğu illerinde beklenen yağış: Elazığ için dikkat çağrısı

Meteoroloji 13. Bölge, Elazığ çevresinde beklenen kuvvetli yağış ve toz taşınımı nedeniyle ani sel, görüş azalması ve ulaşım aksaklıkları uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Doğu illerinde beklenen yağış: Elazığ için dikkat çağrısı

Doğu illerinde beklenen yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve çevresi için kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı yayımladı. Kurumun açıklamasında bölgedeki yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Uyarının kapsamı:

Açıklamada risk altındaki alanlar olarak Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güney kesimleri gösterildi. Bu bölgelerde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği aktarıldı.

Olası etkiler ve öneriler:

Kurum, kuvvetli yağış ve toz taşınımı nedeniyle ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dere taşması ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve buna bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini bildirdi. Ayrıca Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde beklenen toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma ve çamur şeklinde yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önemine dikkat çekildi.

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI...

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI YAPTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çiftçinin korunması için harekete geçildi: İslahiye'de yaban domuzlarına sürek a...
images

Karabük üniversitesi iklim gündemine 13 proje taşıyacak
images

Başkan Yalçın’dan artrit farkındalığına ve yeşile adım
images

Sumak zamanı: Andırın'da aile bahçelerinden sofralara

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi