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Doğu Pasifik'te Los Choneros'un yakıt teknesi daha batırıldı

SOUTHCOM, Doğu Pasifik'te Los Choneros'un yakıt ikmali için kullandığı bir teknenin ABD birliklerince batırıldığını; şüpheliler Ekvador'a verildi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 04:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Doğu Pasifik'te Los Choneros'un yakıt teknesi daha batırıldı

ABD güçleri, Doğu Pasifik'te kartellere ait lojistiğe darbe vurdu

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Doğu Pasifik'te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha ABD güçleri tarafından batırıldığı bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Ekvador makamlarına teslim edildiği belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Açıklamaya göre, ABD birlikleri tekneye çıkarma yaparken, tekne ile birlikte onu destekleyen unsurlar da etkisiz hale getirildi ve denize gömüldü. SOUTHCOM, bu tür harekatların Batı Yarımküre Ortak Görev Gücü tarafından uyuşturucu kartellerinin lojistik ağlarını çökertmeye yönelik yürütülen daha geniş operasyonların parçası olduğunu vurguladı.

Bölgede artan müdahaleler:

SOUTHCOM ayrıca, 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde Los Choneros Karteli tarafından kullanılan 3 teknenin daha batırıldığını duyurmuştu. Bu açıklama, ABD ordusunun bölgedeki tedarik ve ikmal hatlarına yönelik müdahalelerini sürdürdüğünü gösteriyor.

Yetkililer, deniz yoluyla sağlanan yakıt ve destek sevkiyatlarının kartel operasyonları için hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor; bu tür hedeflerin ortadan kaldırılmasının, kartellerin hareket kabiliyetini sınırlamayı amaçladığı kaydedildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından...

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir teknenin daha batırıldığını açıkladı.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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