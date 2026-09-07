Efeler'de binlerce kişi kurtuluş coşkusunu fener alayında yaşadı

fener alayı korteji ve yürüyüş rotası:

İstasyon Meydanı'nda saat 19.30'da başlayan ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülük ettiği fener alayına binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan kortej, Adnan Menderes Bulvarı, Kıbrıs Caddesi, Kozdibi Meydanı ve Kütüphane Caddesi güzergahında ilerledi.

Etkinlikle eş zamanlı olarak Efeler Belediyesi Tırı, Efeler Kent Orkestrası eşliğinde kent sokaklarını marşlarla dolaştı. Sokak sanatçıları ve bando takımının bulunduğu kortejde marşlar ve bağımsızlık sloganları yürüyüş boyunca kenti inletti.

etkinlikteki görüntüler ve katılım:

Fenerlerin ışığıyla aydınlanan cadde ve meydanlarda vatandaşlar balkonlara çıkarak korteje destek verdi. Gençler, aileler ve farklı yaş gruplarından katılımcıların yoğun olduğu yürüyüşte, ellerindeki bayraklar ve meşalelerle coşku süregelirken kent genelinde birlik ve dayanışma duygusu öne çıktı.

başkanın konuşması ve vurgular:

Fener alayının İstasyon Meydanı'nda sona ermesinin ardından konuşan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentin bağımsızlık ruhuna dikkat çekti ve katılımcılara teşekkür etti. Başkan Yetişkin, "Bağımsızlık Efeler'in ruhunda var" diyerek, özgür ve onurlu bir yaşamın Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanları ve aziz şehitlere borçlu olduğunu belirtti ve bırakılan mirasa sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

AYDIN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNDE EFELER’DE DÜZENLENEN FENER ALAYINDA BİNLERCE VATANDAŞ TÜRK BAYRAKLARI VE MEŞALELERLE YÜRÜRKEN, EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN; "BAĞIMSIZLIK EFELER'İN RUHUNDA VAR" DEDİ.