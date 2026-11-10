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Atatürk’e vefa: Bilecik’te sevdiği ezgilerle anma konseri

Bilecik'te Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu Şef Çağrı Pala yönetiminde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Atatürk’e vefa: Bilecik’te sevdiği ezgilerle anma konseri

etkinlik özeti:

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına bir konser gerçekleştirildi. Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Çağrı Pala yönetiminde, Atatürk'ün sevdiği ezgilerle 88. ölüm yıl dönümünde izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

konserin programı:

Etkinlik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi. Koronun repertuarında, Atatürk'ün sevdiği klasik Türk sanat müziği eserleri yer aldı ve salonu dolduran vatandaşlar parçaları dikkatle dinledi. Konserin sonunda izleyiciler, performansı ayakta alkışlayarak beğenilerini gösterdi; organizasyon, anma törenlerine müziksel bir katkı sundu.

başkanın vurguları:

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kasım ayının toplum için matem ayı olduğunu belirterek, bu hüznün güzel ezgilerle ifadesine dikkat çekti. Başkan Subaşı'nın sözleri arasında, 'Atamız her zaman kalbimizde yaşamaya devam ediyor' ifadesi öne çıktı. Ayrıca Subaşı, kadınların kamu hayatındaki yerini değerlendirerek kendi belediye başkanlığı örneğini Atatürk'ün kazanımlarına bağladı ve koro üyelerine teşekkür etti.

Konser, hem anma geleneğinin sürdürülmesi hem de müziğin toplumsal belleği canlı tutmadaki rolüne dair güçlü bir mesaj verdi. Bilecik'teki bu tür etkinliklerin, yerel toplumu bir araya getirerek Cumhuriyet değerlerinin hatırlanmasına katkı sağladığı gözlemlendi.

BİLECİK BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAM KAPSAMINDA &#039;ATATÜRK&#039;ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR&#039; KONSERİ...

BİLECİK BELEDİYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PROGRAM KAPSAMINDA 'ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR' KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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