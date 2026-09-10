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İstanbul'da inovasyon yatırımlarına 300 milyon TL'lik destek programı

İstanbul Kalkınma Ajansı, innovatif endüstrilere toplam 300 milyon TL ayırdı; projelere 5-20 milyon TL verilecek, başvurular KAYS'tan 4 Aralık 2026'ya kadar.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İstanbul'da inovasyon yatırımlarına 300 milyon TL'lik destek programı

programın kapsamı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen programa toplam 300 milyon TL kaynak ayrıldı. Program, innovatif endüstrilerdeki projelere proje başına 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında mali destek sağlanmasını öngörüyor ve İstanbul’un sektörlerdeki lider konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ajans, İstanbul’un Türkiye’deki innovatif istihdamın %40'tan fazlasına ev sahipliği yaptığını ve ulusal innovatif ekonomi cirosunun yaklaşık dörtte üçünün kentte üretildiğini hatırlatarak, programın yeni üretim ve istihdam olanakları yaratmayı, paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve innovatif sektörlerin ekonomik katkısını artırmayı hedeflediğini açıkladı.

öncelikli alanlar:

Program iki ana öncelik etrafında şekillendi. Birinci öncelik kapsamında; üretim kapasitesini artıracak yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapılar, platformlar, iş modelleri ve hizmetler desteklenecek. Bu kapsamda, kültürel mirasın yeni teknolojilerle korunup geleceğe taşınması ve geleneksel üretimin çağdaş tasarımlarla buluşturulması da değerlendirmeye alınacak çalışmalar arasında yer alıyor.

İkinci öncelik ise İstanbul’un innovatif şehir kimliğinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsıyor. Park, meydan ve sahil alanlarının innovatif yaklaşımlarla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı programları, müze ve tarihî alanlarda genişletilmiş gerçeklik (AR/VR) uygulamaları ile atıl binaların üretim merkezlerine dönüştürülmesi gibi öneriler ön plana çıkıyor.

başvuru ve değerlendirme süreçleri:

Başvurular yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Son başvuru tarihi 4 Aralık 2026 olarak belirlendi. Projelerin uygunluğuna ve destek almaya hak kazanıp kazanamayacağına bağımsız değerlendiriciler tarafından karar verilecek.

Programa ilişkin ayrıntılı çağrı rehberi ve bilgiye İstanbul Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinden ulaşılabilir. İlgili aktörler, tekliflerini hazırlarken programın önceliklerine ve sürdürülebilir, ölçeklenebilir sonuçlara odaklanmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL KALKINMA AJANSI...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL KALKINMA AJANSI, YARATICI ENDÜSTRİLER ALANINDAKİ PROJELERE 5 MİLYON TL İLE 20 MİLYON TL ARASINDA MALİ DESTEK SAĞLAYACAK. PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 300 MİLYON TL OLARAK AÇIKLANDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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