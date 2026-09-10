Nusaybin'de ileri diş tedavisinde yeni dönem: implant uygulaması başladı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant tedavisi hizmeti uygulanmaya başlandı. Yeni uygulamayla bölge halkı ileri diş tedavilerine kendi ilçesinde erişebilecek.

hizmetin önemi ve erişim:

Merkezde sunulan bu yeni hizmet, ilçede ve çevresinde ağız-diş sağlığı kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Başhekim Dt. Cevat Akyün, konuyla ilgili açıklamada bulundu: "İmplant tedavisinin merkezimizde uygulanmaya başlanması, ilçemizde ve bölgemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım".

Akyün, vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine kendi bölgelerinde erişmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Bizim için en büyük öncelik, vatandaşlarımızın kaliteli, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde erişebilmesidir. İmplant tedavisinin merkezimizde uygulanmaya başlanmasıyla hastalarımızın önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız".

merkezin hedefleri ve devam eden çalışmalar:

Başhekim Akyün, merkez olarak hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşların memnuniyetini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Akyün sözlerini şöyle tamamladı: "Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu değerli hizmetin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum".

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDEKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ'NDE İMPLANT TEDAVİSİ HİZMETİ UYGULANMAYA BAŞLANDI.