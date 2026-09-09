Doğum günü meşalesi ters tutulunca aracın kaputu zarar gördü

Konya'da doğum günü kutlamasında meşale alevinin araca sıçraması:

Konya'da doğum günü kutlaması yaptığı tahmin edilen bir grup kızın, pastanın yanında yaktığı meşalelerden biri ters tutuldu. Kısa sürede meşalenin alevleri aracın kaputuna yöneldi ve alevlerin kaputa temas etmesi sonucu aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Görüntüler ve olayın kaydı:

O anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kızların meşale yakma çabası, meşalenin aniden parlaması ve alevlerin kaputa değip hasara yol açması net biçimde görülüyor.

Sahibin tepkisi ve olayın sonuçları:

Aracın sahibi M.Ç., araçta oluşan zarar nedeniyle şikayetçi oldu. Kaydedilen görüntüler, hasarın nasıl meydana geldiğine dair doğrudan belge niteliği taşıyor ve olayın detaylarını ortaya koyuyor.

Yaşananlar, kutlamalarda kullanılan malzemelerin yön ve kullanım biçimine dikkat edilmemesinin kısa sürede önemli maddi zararlara neden olabileceğini gösterdi.

Kutlama sırasında ters yakılan meşale otomobile zarar verdi