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Doğum günü meşalesi ters tutulunca aracın kaputu zarar gördü

Konya'da doğum günü kutlamasında ters tutulan meşalenin alevi aracın kaputuna sıçrayarak ön kısımda maddi hasara yol açtı; anlar güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Doğum günü meşalesi ters tutulunca aracın kaputu zarar gördü

Konya'da doğum günü kutlamasında meşale alevinin araca sıçraması:

Konya'da doğum günü kutlaması yaptığı tahmin edilen bir grup kızın, pastanın yanında yaktığı meşalelerden biri ters tutuldu. Kısa sürede meşalenin alevleri aracın kaputuna yöneldi ve alevlerin kaputa temas etmesi sonucu aracın ön kısmında maddi hasar meydana geldi.

Görüntüler ve olayın kaydı:

O anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kızların meşale yakma çabası, meşalenin aniden parlaması ve alevlerin kaputa değip hasara yol açması net biçimde görülüyor.

Sahibin tepkisi ve olayın sonuçları:

Aracın sahibi M.Ç., araçta oluşan zarar nedeniyle şikayetçi oldu. Kaydedilen görüntüler, hasarın nasıl meydana geldiğine dair doğrudan belge niteliği taşıyor ve olayın detaylarını ortaya koyuyor.

Yaşananlar, kutlamalarda kullanılan malzemelerin yön ve kullanım biçimine dikkat edilmemesinin kısa sürede önemli maddi zararlara neden olabileceğini gösterdi.

Kutlama sırasında ters yakılan meşale otomobile zarar verdi

Kutlama sırasında ters yakılan meşale otomobile zarar verdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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