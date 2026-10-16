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Doğum gününde yaşamını yitiren genç gelinliğiyle uğurlandı

Bartın'daki kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki Merve Yurdakul, 17 gün sonra doğum gününde yaşamını yitirdi; tabutuna örtülen gelinliğiyle uğurlandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Doğum gününde yaşamını yitiren genç gelinliğiyle uğurlandı

Olayın detayları:

Kazanın, 28 Eylül'de Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkiindeki tünelin çıkışında meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (28) idaresindeki 41 ARC 440 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Bu sırada Karabük yönünden gelen Hakkı Özdemir (54) yönetimindeki 78 ST 967 plakalı yolcu minibüsü tıra çarptı.

Yaralanma ve tedavi süreci:

Kazada minibüs sürücüsü Hakkı Özdemir hayatını kaybederken, kazada toplam 11 yolcu yaralandı. Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Merve Yurdakul Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanede sürdürülen müdahalelere rağmen Yurdakul, 15 Ekim akşamı yaşamını yitirdi.

Merve Yurdakul'un 15 Ekim 2003 doğumlu olduğu, kazadan 17 gün sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle yakınlarını derinden yasa boğduğu belirtildi.

Cenaze töreni:

Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Kurtuluş Mahallesi'ndeki Yukarı Doğantepe Camii'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tören sırasında Yurdakul'un tabutunun üzerine konulan gelinlik, katılımcılar arasında duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Cenaze törenine katılan yakınları ve mahalle sakinleri, genç kızın ailesine başsağlığı dileyerek destek verdi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

BARTIN-KARABÜK KARA YOLUNDA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN TIRA ÇARPTIĞI KAZADA AĞIR YARALANAN 23 YAŞINDAKİ...

BARTIN-KARABÜK KARA YOLUNDA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN TIRA ÇARPTIĞI KAZADA AĞIR YARALANAN 23 YAŞINDAKİ MERVE YURDAKUL, DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ. GENÇ KIZ, TABUTUNUN ÜZERİNE KONULAN GELİNLİĞİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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