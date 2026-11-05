Kocasinan'da mirasın izleri: Helvacıdede Mescidi yeniden hayat buluyor

Kocasinan Belediyesi'nin restorasyon atağı

Kocasinan Belediyesi, ilçede bugüne kadar 8 tarihi eseri restore ederek yeniden kültürel hayata kazandırdı. Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla şimdi Helvacıdede Mescidi'nin restorasyonu ve yanına ek bir şadırvan yapılması kararı hayata geçirilecek. Bu adım, belediyenin tarihi mirası koruma stratejisinin yeni bir uygulaması olarak öne çıkıyor.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar çalışmanın önemini vurgulayarak, "Ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirasları yeniden ayağa kaldırarak geleceğe taşıyoruz" dedi. Çolakbayrakdar ayrıca tarihin korunmasının sadece fiziki onarım olmadığını, aynı zamanda medeniyet mirasına sahip çıkmak olduğunu belirtti ve belediyenin bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

hedef: aslına uygun ihya:

Helvacıdede Mescidi'nin restorasyonunda hedef, yapının tarihi ve mimari kimliğini koruyarak aslına uygun şekilde ihya edilmesi. Yapılacak çalışma ile mescidin özgün dokusuna zarar vermeden gerekli güçlendirme ve onarımlar uygulanacak; eklenen şadırvan ile eser bölgenin kültürel değerleri arasında yeniden önemli bir yere kavuşacak.

Helvacıdede Mescidi, Kardelen ve Mersin sokakları arasında 751 ada 41 parsel üzerinde yer alıyor ve kubbesiz mescidler arasında sınıflandırılıyor. Yapının kesin yapım tarihi bilinmiyor; moloz taş kullanılarak kare planlı inşa edildiği ve zaman içinde çeşitli müdahalelere uğradığı, 2008 tarihli Kayseri Taşınmaz Kültür Envanteri'nde (Doç. Dr. Yıldıray Özbek ve Yrd. Doç. Dr. Celil Arslan) belirtildi. Yapıda herhangi bir kitabesi olmadığı için restorasyon çalışmaları mimari incelemelere dayanarak yürütülecek.

önceki projeler ve kültürel etki:

Kocasinan Belediyesi bugüne kadar General Emir İlkokulu, Güneşli Jandarma Konağı, Himmetdede Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi, Çandır Camii, Arabidin Mescidi, Hızır İlyas Köşkü ve Akçatepe Çeşmesi olmak üzere 8 tarihi eseri restore edip hizmete açtı. Bu çalışmalar Tarihi Kentler Birliği tarafından da takdir edildi; belediye şimdiye kadar gerçekleştirilen projelerle toplam 7 ödüle layık görüldü.

Ödüller arasında 2023 Uygulama Ödülü: Erkilet Arabidin Mescidi; 2022 Proje Ödülü: Hıdırellez Çevre Düzenlemesi; 2020 Uygulama Ödülü: Güneşli Jandarma Konağı ve Hızır İlyas Köşkü; 2019 Proje Ödülleri: Çandır Camii, Güneşli Jandarma Konağı ve Hızır İlyas Köşkü; 2018 Başarı Ödülü: Himmetdede Camii Restorasyonu; 2017 Uygulama Ödülü: General Emir İlkokulu Restorasyonu; 2016 Proje Ödülü: General Emir İlkokulu Restorasyonu yer alıyor.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca Kayseri'nin ilk medresesi olarak bilinen Hoca Hasan Medresesi'nin restorasyon çalışmalarının bu yıl başlatıldığını, projenin tamamlanmasıyla medresenin de şehrin kültür hazinesine yeniden kazandırılacağını belirtti. Amacın, geçmişin izlerini silinmeye yüz tutmuş eserleri gün yüzüne çıkararak Kayseri'nin kültürel zenginliğini artırmak olduğu vurgulandı.

Kocasinan'da sürdürülecek restorasyon programı, hem yerel kimliğin korunmasına hem de kültürel turizme katkı sağlamayı hedefliyor. Helvacıdede Mescidi'nin aslına uygun ihyası ile birlikte bölgedeki somut kültürel mirasın korunması ve genç kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

KOCASİNAN'DA 8 TARİHİ ESERİ RESTORE EDEREK YENİDEN ŞEHRİN KÜLTÜR HAZİNESİNE KAZANDIRAN KOCASİNAN BELEDİYESİ, ŞİMDİ DE HELVACIDEDE MESCİDİ'Nİ İHYA ETMEYE HAZIRLANIYOR.