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Sultangazi'de temel kazısı sonrası bahçe duvarı çöktü, 30-40 kişi sokakta kaldı

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bitişikteki inşaatın temel çukurunun yağmurla dolduğu iddiası üzerine apartman bahçe duvarı çöktü, sakinler dışarıda kaldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultangazi'de temel kazısı sonrası bahçe duvarı çöktü, 30-40 kişi sokakta kaldı

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir 5 katlı apartmanın bahçe duvarı aniden çöktü. Gürültüyle uyandırılan bina sakinleri deprem olduğunu düşünerek kendilerini dışarı attı ve geceyi sokakta geçirdi. Olayın sabahında çöken duvar ve çevre dronla görüntülendi.

Sakinlerin iddiaları:

Apartman sakini Ramazan Erçel, bitişikteki inşaatın açtığı derin temel çukurunun yağmur sularıyla dolmasının binanın temelini zayıflattığını ve duvarın bu nedenle çöktüğünü iddia etti. Erçel, 'Yan taraftaki inşaat için 2-3 ay önce kazı yapıldı ancak o günden beri bir çalışma yapılmadı' diyerek müteahhitten şikayetçi oldu.

Erçel ayrıca belediyenin müteahhide dış cepheyi sıva yapmasını söylediğini, ancak uygulamanın gerçekleşmediğini belirtti: 'Binamız her yerden çürük. Daha önce binamızı deldiler, gelip delikleri kapatıp gidiyorlar, bir daha da gelmiyorlar. Müteahhit bize ihanet ediyor.'

Güvenlik endişeleri ve çağrı:

Sakinler, binada 30-40 kişi yaşadığını vurgulayarak yetkililerden yardım talep etti. Erçel, gece boyunca aileleriyle birlikte sokakta kaldıklarını, 'Gece saat 01.00-02.00’ye kadar çoluk çocuk hepimiz sokaktaydık' ifadeleriyle anlattı. Komşular, yan inşaatta temel için açılan kazının yaklaşık 4 metre derinliğinde olduğunu belirterek, 'Yağmur yağarsa bu bina her an çökebilir' diye uyardı.

Vatandaşlar müteahhitle birçok kez görüştüklerini ancak önlem alınmadığını söylediler ve sorumluluğun kimde olduğuna dair belirsizlikten yakındılar. Yetkililerden acil inceleme ve müdahale talep eden sakinler, risk sürerken binada oturmanın tehlikeli olduğunu belirtti.

APARTMAN SAKİNİ RAMAZAN ERÇEL, BİTİŞİKTEKİ İNŞAAT NEDENİYLE BİNANIN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ...

APARTMAN SAKİNİ RAMAZAN ERÇEL, BİTİŞİKTEKİ İNŞAAT NEDENİYLE BİNANIN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ,

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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