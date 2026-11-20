Elazığ'da çini sergisi açıldı

Elazığ Belediyesi ile Elazığ Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yürütülen çini kursunun kursiyerleri, hazırladıkları eserleri bir alışveriş merkezinde görücüye çıkardı. Sergide geleneksel Türk çiniciliğinin zarif örnekleri yer aldı ve çalışmaların halkın beğenisine sunulduğu bildirildi.

serginin düzenlenişi:

Sergi, ESMEK bünyesinde Hilalkent Mahallesi'nde hizmet veren çini seramik kursunun ürünlerinden oluşuyor. Kursiyerlerin emek ve özverisiyle ortaya çıkan çalışmalar, usta öğreticilerin nezaretinde tamamlandı ve ziyaretçilere tanıtılmak üzere büyük bir alışveriş merkezinde sergilendi. Etkinliğin üç gün boyunca izlenime açık olacağı kaydedildi.

kursa ve organizasyona dair değerlendirmeler:

Elazığ Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Mehmet Karaaslan kursun Osmanlı geleneğini yaşatma açısından önemine vurgu yaptı ve özellikle kadın kursiyerlerin ortaya koyduğu ürünlerin değerini anlattı. Karaaslan, projede katkısı bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü ve usta öğreticilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Erdoğan Zurel ise hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen ortak çalışmaların önemine dikkat çekti. Zurel, Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla hem mesleki hem de istihdama yönelik çalışmalar yapıldığını, sergilerin kursiyerlerin gelişimini ve meslek edinmesini desteklediğini belirtti.

Elazığ Baro Başkanı Avukat Gökhan Kadıoğlu da açılışta emeği geçen kurum ve eğitmenlere teşekkür ederek projenin sürekliliğinin önemine vurgu yaptı. Kurdele kesimiyle birlikte sergi resmi olarak ziyaretçilere açıldı ve katılımın ardından eserler halkın beğenisine sunuldu.

ELAZIĞ’DA KURSİYERLERİN HAZIRLADIĞI ESERLER, BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE DÜZENLENEN SERGİYLE SANATSEVERLERLE BULUŞTU