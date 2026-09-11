Doğupark'ta gaz incelemesi sırasında gazetecilerin çekimi engellendi

olaydaki gelişmeler:

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkiinde, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için dün akşam başlatılan zemin etüdü çalışmaları sırasında yaklaşık 40 metre derinlikte bilinmeyen bir gaz tespit edildi. Sondaj sırasında kaçağın fark edilmesi üzerine AFAD, itfaiye, polis ve SASKİ ekipleri bölgeye sevk edildi ve çalışma alanı emniyet şeridiyle kapatıldı.

görüntü alımının engellenmesi:

Sahada sabah saatlerinde görüntü almaya çalışan gazeteciler, emniyet şeridinin yaklaşık 15 metre gerisinde çekim yaptıkları sırada yüklenici firmada idari birimde çalıştığı belirtilen U.E. adlı kişi tarafından müdahaleye uğradı. U.E.'nin kameraların önüne geçerek çekimi engellemeye çalıştığı anlar muhabirin kamerasına yansıdı. Şahsın basın mensuplarına söylediği sözler kayıtlarda yer aldı: "Bana valiyi arattırmayın. Ben sizin görüntü çekmenize izin vermem. Önünüzde dururum. Çektiğiniz yer sıkıntılı bir yer". Ayrıca U.E.'nin valilik ve emniyeti aradığını söylediği görüldü.

polis müdahalesi ve ölçümler:

U.E.'nin 112 ile görüştüğü kayıtlardan sonra kısa süre içinde polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, gazetecilerin emniyet şeridinin dışında kalmak şartıyla çekim yapabileceklerini belirledi; buna göre basın mensupları çalışmalara devam etti. Olay yerinde SASKİ, itfaiye ve AFAD ekipleri de inceleme yürüttü.

AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümlerde, dün akşam tespit edilen gazın yanıcılık değeri 99 olarak kaydedilirken, bugün sabah yapılan tekrarda bu değerin 21,5 olarak ölçüldüğü bildirildi. AFAD yetkilileri son ölçümde yanıcılık seviyesinin önemli ölçüde düştüğünü aktardı. Bölgedeki ekiplerin akşam saatlerinde yeniden ölçüm yapacağı ve sonuçların uygun olması durumunda güvenlik önlemlerinin kaldırılacağı belirtildi.

Olay, güvenlik kaygıları ile basın özgürlüğü arasındaki sınırın nasıl işletildiğini yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer ile yüklenici firma arasındaki koordinasyonun ve uygulanan güvenlik prosedürlerinin şeffaf biçimde yürütülmesi, hem kamu güvenliği hem de gazetecilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi açısından önem taşıyor. Bölgedeki incelemeler sürüyor.

BÖLGEYE GİDEN GAZETECİLER, KAMUYA AÇIK ALANDA GÖRÜNTÜ ALMAK İSTERKEN YÜKLENİCİ FİRMA YETKİLİSİNİN ENGELLEMESİYLE KARŞILAŞTI. YETKİLİ, GAZETECİLERE, "BANA VALİYİ ARATTIRMAYIN" İFADELERİNİ KULLANDI.